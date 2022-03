Marshall spolu s Bonnie došli k závěru, že právě oni jsou tzv. dva svědkové, kteří jsou popisováni v Bibli v 11 kapitole Zjevení Janova. Věřili, že jsou vtělení mimozemšťané a své poselství hlásali po celých Státech, několikrát se objevili dokonce i v televizi.

Sekta své následovatele přesvědčovala, že každý člověk může dosáhnout „Vyšší úrovně“, stejně tak jako třeba pes nebo kočka se mohou povýšit až na členy rodiny. Přísná kázeň uvnitř skupiny přikazovala, aby se všichni členové vzdali svých dosavadních sociálních vazeb, přijali nová jména, ostříhali si vlasy a nosili všichni stejné, volné oblečení. Později se dokonce přišlo na to, že muži v sektě podstoupili kastraci a venku na veřejnosti nosili všichni členové identické zásnubní prsteny.

Jejich víra byla popsána i na webových stránkách, které založili. Příspěvky se zaměřovaly na astronomii, vesmírná tělesa i UFO. To byl také důvod hromadné sebevraždy jejich členů, ke které došlo 26. 3. 1997 ve vile, která sektě patřila, nedaleko San Diega. Před svým činem uveřejnili na internetu zprávu, která vysvětluje, k čemu se chystají.

„Nadešel čas pro příjezd lodi ze světů nad lidmi, která by nás dopravila domů do jejich světa. Náš 22letý pobyt ve třídách zde na planetě Zemi se konečně chýlí k závěru. Povzneseme se nad úroveň lidské evoluce. Jsme šťastni a připraveni opustit tento svět a odejít s posádkou. Každý, kdo si prostuduje materiál na této internetové stránce, pochopí, doufejme, naši radost i to, co bylo účelem našeho bytí zde na Zemi… Jak bylo přislíbeno, klíče k bráně nebeské jsou zde… stejně jako je měl v sobě Ježíš a jeho otec před 2000 lety,“ konstatovalo se v textu.

V domě policie našla 39 těl. Ve vile v Rancho Santa Fe u San Diega umírali ve třech dnech po skupinách – nejprve 15, poté opět 15 a nakonec devět členů skupiny; přimíchali si sedativa do jablečné šťávy a pudinku, napili se vodky a na hlavu si navlékli plastové sáčky. Ti, kteří ještě žili, mrtvé upravili a uklidili dům.

Podle všeho spáchali sebevraždu, aby nastoupili na obrovský vesmírný koráb, který se podle jejich přesvědčení Zemi přiblížil v roce 1997 spolu s Boppovou-Haleovou kometou. Ta byla údajně znamením, že byli za členy skupiny posláni andělé. Na místě zemřeli lidé ve věku mezi dvaceti šesti a dvaasedmdesáti lety.