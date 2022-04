V červenci to bude 23 let od brutálních vražd advokátky Aleny Benešové a její koncipientky Věry Bradáčové. Zavraždit je měl blízký přítel Benešové železnou tyčí. Bývalý estébák ale ve vazební věznici spáchal sebevraždu. A právě Věře Bradáčové je věnován film Stínohra, který pojednává o jiné vraždě. Podílel se na něm její muž Jan a jeho současná žena Vendula.

23. července roku 1999 v pražské advokátní kanceláři v Křižíkově ulici došlo přes den k brutální dvojnásobné vraždě dvou žen – advokátky Aleny Benešové (†35) a koncipientky Věry Bradáčové (†27).

Netrvalo dlouho a pražští kriminalisté z mordparty měli brzy pachatele v rukou. Později byl z dvojnásobné vraždy, při které dvě ženy utloukl železnou tyčí, obviněn. Byl to ale právě on, kdo čin na linku 158 oznámil.

Pokusil se zinscenovat také loupežné přepadení jeho osoby. Několik hodin před svým zadržením volal na policii s tím, že byl přepaden. Bylo mu to ale zřejmě nic moc platné. Podle tehdejších informací byl navíc před rokem 1989 členem Státní bezpečnosti (StB). V advokátní kanceláři se mu ale, na rozdíl od kolegyň, moc nedařilo.

Manželem zavražděné Věry byl Jan Bradáč. Po téměř 23 letech se společně se současnou ženou Vendulou Bradáčová rozhodli tragickou událost znovu v novém filmu Stínohra oživit. Právě tento snímek je věnován zavražděné Věře. Na konci filmu je uvedeno její jméno v titulcích. S filmem pomáhal i bývalý šéf pražských vražd Josef Mareš.

„Bez ztráty blízkého člověka by tento film nevznikl a okamžik ztráty, který byl iniciačním momentem, v něm hraje klíčovou roli, ale je třeba říct, že to je jednoznačně fiktivní příběh a já jsem rád, protože si myslím, že ten film by lidé měli vidět bez toho, zda znají můj příběh nebo ne,“ řekl producent Jan Bradáč.

Samotný advokát nakonec skončil ve vazbě, před jejím uvalení na policii odmítl vypovídat. V polovině října roku 199 se oběsil na prostěradle a v cele pankrácké věznice zemřel. Žádný dopis na rozloučenou nezanechal. O sebevraždu se už jednou pokusil podřezáním žil.