Tipy na víkend: Chodské slavnosti! Festival planet i rej vodníků

    Jasná nebo polojasná obloha s teplotami kolem 30 stupňů. To slibuje svatovavřinecký víkend. Není proto důvod sedět doma, ve spolupráci s CzechTourism a serverem kudyznudy.cz  pro vás připravili několik tipů na výlety.

  • 1.

    Prague Agility party

    Jeden z největších českých závodů v psím sportu agility se bude konat od pátku do neděle na závodišti ve Velké Chuchli v Praze. Agility je sport, ve kterém psovod navádí psa přes nejrůznější překážky. Na čtyřech parkurech se utká 450 závodníků z domova i ze světa.

    Závody v psí agility v Praze.
    CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

  • 2.

    Historické slavnosti

    Akce s názvem Neklidná léta 1938 až1945 se koná v sobotu na Kmochově ostrově v Kolíně. Specialitou bude „tanková bitva“ dálkově řízených modelů. K vidění bude stylový vojenský tábor z II. světové války s dobou technikou. Ostrov zaplní více než sto kostýmovaných a uniformovaných postav, hrát se budou písně Voskovce a Wericha.

    Historický den v Kolíně.
    CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

  • 3.

    Festival plný Ameriky

    Přátelský festival plný Ameriky se koná v sobotu od 10 hodin v Pardubicích. V programu budou k vidění americká auta, motocykly, military, vojenská historie, zbraně, koně, western, rodeo, lifestyle, móda, sport, gastronomie a přehlídka skupin hrajících muziku s americkými kořeny. Nebude chybět dřevorubecká show, strongman show, spanilá jízda, přehlídka automobilů, rodeo aréna, western show a mnoho dalšího.

    Americký den v Pardubicích.
    CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

  • 4.

    Bedekr Blesk: Výlety po horách

    Určený pro všechny výletníky a milovníky přírody, hor, ale i menších kopečků. Nabízí více než padesátku výletů. Na své si přijdou celé rodiny, detailní itineráře tras doprovázejí pověsti a pohádky pro dětičky a také zajímavosti z historie. Kromě tipů na restaurace, cukrárny nebo horské bufety jsou uvnitř informace o parkování včetně ceníků. Zásadní je ale příloha 48 unikátních slevových kuponů na vstupy do hradů, zámků, věží, galerií a na další výstavy, do divadel, obchodů nebo na masáže, a třeba i slevy na moravské víno! Kupujte u všech dobrých prodejců nebo na www.ikiosek.cz s dopravou zdarma.

    Nový cestovatelský bedekr Blesku pro rok 2025.
    Autor: blesk

  • 5.

    Napoleon v Plzni

    V plzeňské části Křimice se v sobotu od 10 hodin vrátíte do doby Napoleona. Akce se účastní historické kluby z celé České republiky, Německa, Francie a Polska. Uvidíte vojenský tábor, souboje vojáků, soutěže jezdců a dvě dobové bitvy. Děti si budou moci vyzkoušet různé hry s historickou tématikou.

    Napoleon v Plzni.
    CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

  • 6.

    Chodské slavnosti

    Chodské slavnosti a Vavřinecká pouť se koná od pátku do neděle v centru Domažlic. Slavnosti patří vůbec k nejstarším a největším národopisným slavnostem u nás. V každém roce přivítají na několika scénách na šest stovek účinkujících, součástí je i jarmark s bohatým výběrem nejen chodských koláčů a také široká nabídka doprovodných akcí.

     

    …a kam ještě za folklorem

    *Mikulov - V sobotu se uskuteční festival tuzemských i zahraničních folklorních souborů s názvem Sousedé. Uvidíte i starobylý vinařský zvyk zarážení hory, připravena je degustace regionálních vín.

     

    *Hluk - Svatovavřinecké hody se každoročně pyšní bohatým programem. Uvidíte hodovou chasu, krojovaný průvod, koncerty a speciální program pro děti.

     

    *Rožnov od Radhoštěm - Mezinárodní festival slovenského folkloru v ČR Jánošíkův dukát od pátku do neděle opět rozezní temperamentní slovenské melodie v podání českých souborů. Každoročně nechybí ani soubory jiných národnostních menšin žijících v ČR.

    Chodské slavnosti v Domažlicích
    Autor: ČTK

  • 7.

    Čochtanova Třeboň

    Setkání vodníků, rusalek a dalších vodních živlů se pořádá od pátku do neděle v Třeboni. Město se bude tři dny hemžit zelenými mužíčky a krásnými divoženkami. Vrcholem bude sobotní průvod vodníků k rybníku Svět, který začíná v 18 hodin.

    Vodníci se sejdou v Třeboni.
    Autor: profimedia.cz

  • 8.

    Vyběhněte v Mostě

    Zážitkový běh na 10 km, štafetový závod nebo charitativní běh proti rakovině na 5 km. Startuje v Mostě v sobotu v 15 hodin. Můžete se také zapojit do výzvy a sbírat srdíčka za pohyb. Nebo se k této výzvě přidat přímo v aplikaci Samsung Health. Součástí je i doprovodný program pro celou rodinu.

    Zaběhat si můžete v Mostě.
    Autor: archiv

  • 9.

    Bitva na Budyni

    Zuřivá bitvy mezi Švýcary a Burgunďany se rozhoří v sobotu ve 13 a v 16 hodin v příkopu bývalého vodního hradu v Budyni nad Ohří. Celý den se tu můžete ale těšit na tržiště a bohatý doprovodný program, prohlídky hradu, tábora, zbrojnice, středověká kuchyně, dobové tance a dobovou hudbu a další.

     

    …a další akce na hradech a zámcích

    *hrad Točník – Své umění tu v sobotu předvedou šermíři. Budete moci navštívit i středověkou zbrojnici plnou zbraní, zabavit se lukostřelbou, vrháním seker, nebo se projít středověkým tržištěm.

     

    *zámek Manětín – Od sobotních 14 hodin se tu pořádá Barokní den pro děti. Služebnictvo a dvořané rodu Lažanských budou v dobových kostýmech a pro děti je připravena řada aktivit a soutěží.

     

    *zámek Jemnice - Jubilejní 15. ročník Jemnické bitvy se odehraje v sobotu v zámeckém parku. Sjedou se sem stovky šermířů a milovníků středověku. 

     

    *hrad Sovinec - Historicko – řemeslný jarmark se tu koná celý víkend. Součástí jsou i ukázky starých řemesel.

     

    *zámek Raduň - Dožínková slavnost, která vás přenese do atmosféry venkovského života v dobách minulých, se koná v zámeckém areálu v sobotu od 11 hodin. Těšit se můžete na vystoupení folklorního souboru a slavnostní dožínkový průvod.

    Bitva na vodním hradě Budyně nad Ohří.
    CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

  • 10.

    Retroden

    V areálu hasičské a sokolské zahrady ve Svratce se v sobotu po 14. hodině vrátíte v čase do minulého století. Koná se tu oblíbený Retroden Pokochat se můžete auto veterány, na programu je ale i přehlídka modelů socialistické éry, stylový hudební program i soutěže.

    Retroden ve Svratce.
    CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

  • 11.

    Festival planet

    Litosféra, Lunalón, Marsmeloun, Heliosféra a Terralóna. A navrch Fegurda s Věstonickou venuší. To vše spatří návštěvníci brněnské Kraví hory až do neděle v rámci druhé části Festivalu planet. Po nafouknutí modelů je lze zkoumat a obdivovat vždy od 14 do 23.30 hodin. Tahákem festivalu jsou i vědecko-fantastické nebo fantasy filmů. Hvězdárna je uvádí vždy v původním znění s českými titulky. Pořadatelé doporučují vzít s sebou stoličku nebo deku pro příjemní posezení na zemi.

    Litosféra, Lunalón, Marsmeloun, Heliosféra a Terralóna. To vše spatří návštěvníci Kraví hory až do neděle 10.srpna v rámci druhé části Festivalu planet.
    Autor: Hvězdárna a planetarium Brno

  • 12.

    Slavnosti rajčat

    Velká gastronomická událost, která oslaví rajčata jako nejoblíbenější zeleninu Břeclavska, se koná v sobotu od 10 hodin v centru Břeclavi. Rajská jablíčka tu najdete v mnoha podobách. Na programu je degustace specialit a doprovodný kulturní program pro celou rodinu.

     

    …a kam ještě za dobrotami

    *Mělník - Mělnický košt se tu koná v sobotu od 15 hodin.  Čekají tu také nejrůznější gastronomické speciality, prezentace tradičních řemesel a doprovodný program.

     

    *Plzeň - Až do soboty se Šafaříkovy sady nabídnou food festival národnostních menšin. K ochutnání tu budou lokální pokrmy z nejrůznějších koutů světa. Součástí je i open-air festival Inspiral Garden.

     

    *Vrchlabí – V sobotu se tu konají Krkonošské pivní slavnosti a to pod dozorem samotného Krakonoše. Kromě piva tu bude k ochutnání řada specialit a pro děti se otevře rodinný park.

     

    *Karlova Studánka - Pojez fest se koná v sobotu od 10 hodin. K ochutnání bude nálož lahůdek severní Moravy a Slezska. Na výběr bude od masa až po zmrzlinu nespočet místních i zahraničních kulinářských specialit. Součástí jsou i gastroshow a bohatý doprovodný program.

    Den rajčat v Břeclavi.
    Autor: ČTK

  • 13.

    Bitva o Veligrad

    Rok co rok se v archeoskanzen Modrá mění v bitevní pole, kde se rozhoří raně středověká bitva o Veligrad. Již 20. ročník lítých bojů a festivalu spojeného s historií doby Velké Moravy se odehraje o tomto víkendu. Pořadatelé očekávají až 200 účinkujících z historických skupin, část z nich pojede také na koních.

    Bitva o Veligrad.
    CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

  • 14.

    Večerníček slaví 60 let

    Unikátní výstavu k jubilejním 60. narozeninám krátkých pohádek před spaním uvidíte ve Strahovském klášteře v Praze. Výstava představuje původní kulisy z večerníčků, náčrty, fotky, kresby a loutky. Součástí jsou i interaktivní pohádkové zážitky – vstoupit můžete do světa Maxipsa Fíka, loupežníka Rumcajse a jeho synka Cipíska, pohrát si s Dášeňkou nebo zatančit si třeba s vílou Amálkou. Zavítat sem můžete do 30. září.

    Výstava Večerníček slaví 60 let ve Strahovském klášteře v Praze.
    Autor: ČTK / Šulová Kateřina

  • 15.

    Unikátní Pragovky

    Zažít dobu prvorepublikové automobilové dopravy můžete v Národním technickém muzeu v Praze na Letné. Sbírky nově obohatilo patnáct vozů Praga. Patří k nim prezidentský, sanitní, pivovarský i pohřební vůz této proslulé značky.  Kromě nich si tu můžete prohlédnout i expozici letectví či železniční dopravy, mnoho dalších výstav i historický kolotoč. Výstava trvá až do března příštího roku.

    V Národním technickém muzeu V Praze na Letné vystavují unikátní vozy Praga.
    Autor: Foto Blesk - Robert Klejch

  • 16.

    Werich na zámku

    Výstava k výročí 120 let od narození Jana Wericha na Chvalském zámku v Praze a pohádková herna představí soubor originálních ilustrací knihy Fimfárum od Jiřího Trnky. K vidění jsou i originální loutky, rekvizity a scény z natáčení animovaných filmů Fimfárum v letech 2002 až 2011. Připraveno je i promítání filmů a pohádek. Zavítat sem můžete až do konce srpna. Více čtěte ZDE

    Werichovo Fimfárum na Chvalském zámku v Praze
    Autor: koláž Blesk.cz

  • 17.

    Kdo si hraje, nezlobí

    Městské muzeum Týnec nad Sázavou připravilo výstavu historických hraček ze soukromé sbírky Jany Novákové. K vidění jsou tak dobové panenky, pokojíčky, plyšové hračky, knížky, obrázky a mnoho dalšího. Nechat se okouzlit dobou dávno minulou tu můžete až do konce října.

    Výstava dobových hraček v Týnci nad Sázavou.
    CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

  • 18.

    Třeboň plná loutek

    Zámek Třeboň pro návštěvníky připravil novou prohlídkovou trasu plnou loutek. V nových prostorách Zahradního křídla v šesti místnostech lidé uvidí na 700 originálních loutek z období let 1906 až 1940. Marionety jsou v dobových kostýmech a vidět je můžete včetně historických kulis, stolních divadel a divadelních rekvizit. Loutky jsou velké od 20 centimetrů do půl metru. Zapůjčeny byly ze soukromé sbírky. Obdivovat je tu můžete do konce roku.

    Zámek Třeboň hostí výstavu 700 loutek.
    Autor: ČTK / Václav Pancer

  • 19.

    Imaginárium a knedlíkový fotbálek

    Ve Východočeském muzeu v Pardubicích můžete navštívit výstavu Imaginárium, která představuje hravý a tajuplný svět divadelníků a tvůrců z Divadla bratří Formanů. Dětské i dospělé návštěvníky dovede do labyrintu zákoutí, scenérií a divadelních kulis. Celý jeden sál je věnovaný mytologii a jejímu světu, bájným zvířatům i léčivým rostlinám, u vstupu návštěvníky vítají sportoviště, například prstové závodiště a závody zvířátek. Premiéru tam má koutek s knedlíkovým fotbálkem. Navštívit magický svět můžete až do konce srpna.

    Imaginárium ve Východočeském muzeu v Pardubicích.
    Autor: ČTK / Josef Vostárek

  • 20.

    Nové muzeum veteránů

    Bývalé prvorepublikové kino v Turnově se proměnilo v automobilovou Galerii veteránů. Ve dvou patrech bude vystavených zhruba 40 aut a motocyklů z 20. až 70. let minulého století. Nad nimi je kavárna s průhledem na historické vozy a vyhlídkou na město. Vybudoval jej místní sběratel Jindřich Svoboda. Muzeum bude v provozu pět dnů v týdnu, od středy do neděle.

    Bývalé prvorepublikové kino v Turnově se proměnilo v automobilovou Galerii veteránů
    Autor: ČTK / Radek Petrášek

  • 21.

    Šperky Velké Moravy

    Nová výstava v Klenotnici Velké Moravy v Archeoskanzenu Modré na Uherskohradišťsku ukáže vzácné velkomoravské šperky, okrasy i užitkové předměty z raného středověku. K vidění budou archeologické nálezy z centrálních velkomoravských lokalit, Mikulčic, Starého Města a Pohanska u Břeclavi. Výstavu můžete navštívit až do prosince.

    Šperky Velké Moravy v Archeoskanzenu Modrá.
    Autor: Blesk:Slávka Červená

  • 22.

    Lego na Slavkově

    Zámek Slavkov – Austerlitz u Brna se proměnil v obří hernu. Až do konce roku tu je k vidění mimořádně obsáhlá výstava Lega, která zahrnuje sběratelské speciality ze 70. a 90. let minulého století, sochy lego zvířat či robotické stavebnice. Hlavním lákadlem výstavy je diorama městečka s pohyblivou vlakovou soupravou. Samozřejmostí je obří herna plná kostiček pro děti.

    Lego ve Slavkově u Brna.
    CzechTourist, archiv pořadatelů a Blesku
    Závody v psí agility v Praze.
    Závody v psí agility v Praze.
    Závody v psí agility v Praze.

     

     

     

