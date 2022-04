„Ahoj, prosím tě, teď mi psala kamarádka z domobrany, že obce osvobozený od skřetů potřebujou ASAP (co nejrychleji, jak je možné - pozn. red.) co největší množství Postinoru a podobných přípravků, detaily psát nechci, je to k blití,“ stojí ve zprávě od Čecha bojujícího na straně Ukrajině, kterou sdílel Vít Samek na svém facebooku.

Jak je z komentáře patrné, Samka hnusy páchané na ženách velmi rozzuřili. Lék Postinor slouží jako nouzová antikoncepce, kterou lze použít do 3 dnů od nechráněného pohlavního styku nebo znásilnění. Svědectví o sexuálním násilí na Ukrajině dávají tušit, že obětí bude nespočet. Variant »pilulky po« je několik, některé se dají užít do tří dnů, některé až do pěti od znásilnění.

Ruští vojáci při odchodu z okupovaných území mnohokrát znásilňovali nevinné ženy v zasažených obcích, často i před jejich dětmi. V jednom známém případě takové znásilnění trvalo i několik hodin, okupanti před tím zastřelili muže ženy, všemu přihlížel malý syn.

Samek proto neváhal a narychlo objednal třicet tabletek těchto léků za patnáct tisíc korun. „Dají se užít až pět dní po znásilnění. Budeme je mít zítra dopoledne a už teď ladíme kdy a kde je předáme,“ popisuje bývalý záchranář. Je jasné, že jde dobrovolníkům o čas.

Podle něj budou tyto léky potřeba daleko víc, prosí proto o pomoc a přikládá i číslo transparentního účtu. „Osvobozují se další a další obce. Tohle bude na dýl. Je to strašlivé, ale v Buči už to nepomůže. Dalším ale ano,“ píše. V komentářích se mezitím vyjadřují desítky lidí, kteří chtějí pomoci nebo okamžitě posílají peníze.

„Starosta Kyjeva už požádal mezinárodní organizace právě o tyto léky a už jsou na cestě. Vzhledem k rozsahu těch zvěrstev ovšem čím více kanály se to dostane přímo do čerstvě osvobozených obcí, tím lépe,“ zakončuje.

16:28 „Účastníci porady posoudili průběh pokračující speciální vojenské operce a také rozhovory mezi ruskou a ukrajinskou delegací. Zdůraznili také nezbytnost aktivních protiopatření proti informačním a dalším diverzím ukrajinské strany, jaká měla místo ve městě Buča,“ řekl Putinův mluvčí Dmitrij Peskov podle agentury TASS o dnešním jednání hlavy státu s členy bezpečnostní rady, včetně předsedy vlády, předsedů obou komor parlamentu, šéfa prezidentské kanceláře, ministrů vnitra, obrany a zahraničí, šéfů tajných služeb FSB a SVR. 16:19 Provozovatel sociálních sítí Facebook a Instagram dnes ve čtvrtletní bezpečností zprávě popsal různorodé operace proruských činitelů související s válkou na Ukrajině, které zahrnují dezinformační kampaně a například i snahy hackerů napadat účty ukrajinských vojáků. Společnost Meta pozoruje vystupňování těchto operací a mimo jiné popisuje, jak se na Ukrajinu zaměřily sítě, které měly dříve jiné předměty zájmu. Za hackerskými a propagandistickými akcemi údajně stojí subjekty napojené na ruskou, ale také běloruskou vládu. „Aktéři s vládními vazbami z Ruska a Běloruska se na internetu pouštěli do kybernetické špionáže a utajených vlivových operací. Zdá se, že tyto operace krátce před ruskou invazí nabraly na intenzitě,“ uvádí ve svém hodnocení manažeři Meta. Mimo jiné zmiňují snahy dříve zablokovaných dezinformačních sítí vrátit se do akce. 16:12 ! Ministři zahraničí členských zemí Severoatlantické aliance se dnes shodli na tom, že státy NATO budou dodávat Ukrajině více zbraní. Na závěr dvoudenního ministerského jednání to v Bruselu prohlásil šéf aliance Jens Stoltenberg, podle něhož může Rusko, které nyní chystá novou ofenzívu na východě země, vést válku ještě dlouhé měsíce. Podle ukrajinského ministra Dmytra Kuleby potřebuje Kyjev nové zbrojní systémy nyní, neboť za několik týdnů může být pozdě. Zobrazit celý online