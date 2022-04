Od smrti Moniky Kramné (†36) a její osmileté dcery Kláry na dovolené v Egyptě uběhlo už téměř devět let. Za jejich vraždu byl po ostře sledovaném procesu odsouzen Moničin manžel a otec malé Klárky Petr Kramný, který si odpykává svůj 28letý trest ve věznici na Mírově. Ve vězení, včetně vazby, už je déle než osm let. Třiačtyřicetiletý rodák z Karviné ale trvá na své nevině a hodlá za svou svobodu znovu zabojovat před soudem. Kramný poskytl exkluzivní rozhovor pro magazín Reflex , v němž uvedl, že se na Egypt snaží nemyslet.

V červnu roku 2016 Vrchní soud v Olomouci potvrdil osmadvacetiletý trest pro Petra Kramného za vraždu jeho manželky Moniky a dcerky Klárky, které zemřely na dovolené v egyptské Hurghadě. Trest si Kramný odpykává na Mírově. Ačkoliv je ve vězení včetně vazby víc než osm let, v rozhovoru pro magazín Reflex Kramný uvedl, že vězení je něco, na co si člověk nemůže nikdy zvyknout. „Aspoň ne, pokud víte, že tu nemáte co dělat. Ale jsem člověk, co se přizpůsobí snad všemu, takže jsem se přizpůsobil i tomuhle,“ řekl pro Reflex s tím, že je na cele s dalšími devíti lidmi, mezi nimiž jsou prý i odsouzenci, kteří tam jsou za spáchání strašných zločinů. Je to prý zvláštní pocit spát vedle lidí, kteří se dopustili otřesných činů.

Procházky s Kajínkem

Se svými spoluvězni o svém případě prý nehovoří. Důvodem prý je, že nikdy neví, s kým vlastně mluví. Jeden z nejslavnějších českých vězňů, Jiří Kajínek, jenž se dočkal prezidentské milosti, však prý uvedl, že jemu se Kramný přiznal. „Já o něm nic zlého říkat nebudu. Když tu byl, chodili jsme spolu dost často na vycházky. Nemohl jsem mu nikdy říct, že jsem něco holkám udělal, protože to není pravda,“ popřel své údajné přiznání.

Trvá na tom, že dvojnásobnou vraždu nespáchal a svou nevinu chce za každou cenu prokázat. Se svou advokátkou Janou Rejžkovou bojuje za obnovení procesu. Podle svých slov si klidně prožije znovu soudní proces, jen aby prokázal, že „svým holkám neublížil.“ Prokázání neviny je pro něj údajně naprostou prioritou.

Na Egypt nechce myslet

Co se v hotelu Titanic Palace stalo, prý netuší. „Neumím si to vysvětlit. Zkrátka souhra nešťastných náhod? Nechci na to moc vzpomínat. Promiňte, já….já jsem nic neudělal,“ uvedl a dodal, že na svou ženu a dceru a na události, které šokovaly celé Česko, si zakazuje myslet. „Nechci na to myslet, nedělám to. Zakázal jsem si to. Vytlačuju všechny tyto vzpomínky,“ řekl.

Smrt v Hurghadě

Rodinná dovolená v exotickém Egyptě se změnila v tragédii v červenci 2013. Petr Kramný po smrti Moniky a Klárky tvrdil, že o den dříve bylo všem špatně, a tak si vzali léky, které si přivezli z Česka. Manželku a dceru prý našel mrtvé, když uprostřed noci šel na záchod. Egyptské úřady uvedly, že Češky byly otráveny. Nicméně podle pitvy, která byla provedena v Česku, zemřely na selhání srdce v důsledku zásahu elektrickým proudem. Kramný byl následně obžalován z dvojnásobné vraždy elektřinou a odsouzen k trestu osmadvaceti let za mřížemi.

Celý rozhovor Reflexu čtěte ZDE!!!