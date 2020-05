Na dlouhých 28 let poslal soud do vězení Petra Kramného (41) za vraždu jeho manželky Moniky (†36) a dcery Klárky (†8). Ty se v roce 2013 nevrátily živé z dovolené v egyptské Hurghadě a podle závěru soudu a znaleckých posudků za jejich smrt mohl zásah elektrickým proudem. Proces ale provázely nejasnosti a Kramný díky nim nemusí ztrácet naději, že by se v dohledné době dostal na svobodu.

Policie prověřovala lékaře Margitu Smatanovou a Marka Dokoupila kvůli tomu, že jejich znalecký posudek, který hrál důležitou roli při obžalobě Kramného z vraždy jeho manželky Moniky a dcery Klárky, neměl odpovídat skutečnosti.

Případ obou znalců řešila nejprve místně příslušná policie v Brně, a ta případ odložila. Advokátka Petra Kramného Jana Rejžková podala proti tomu stížnost, ale i tu policie zamítla. „Proto jsem podala žádost o dohled na Krajské státní zastupitelství v Ostravě. To ve středu konstatovalo, že dává pokyn nižšímu státnímu zastupitelství, aby se věcí znovu zabývalo, jelikož vyvstaly nové skutečnosti,“ řekla Blesku advokátka Rejžková.

Zkoumání posudků pokračuje

Její slova v zásadě potvrdil i vedoucí Krajského státního zastupitelství v Ostravě (KSZ) Libor Malý. „Mohu potvrdit pouze tu skutečnost, že Krajské státní zastupitelství Ostrava na základě podnětu k výkonu dohledu přezkoumalo postup podřízeného státního zastupitelství (OSZ Ostrava, pozn. red.), které vykonávalo dozor nad prověřováním týkajícím se vyhotovení znaleckých posudků použitých v kauze odsouzeného Kramného,“ sdělil Blesku Malý.

„KSZ dospělo k závěru, že rozhodnutí podřízeného orgánu o odložení věci bylo předčasné a dalo pokyn k dalšímu prověřování. Žádné další bližší údaje s ohledem na okolnosti případu nemohu poskytnout,“ dodal Malý.

Pro Kramného znamenají výše uvedená slova jediné. Nemusí ztrácet naději. Pokud by se ukázalo, že byl odsouzen na základě nepravdivého nebo zkresleného posudku, získal by pádný argument pro případnou obnovu procesu i poté, co ho soud již pravomocně uznal dvojnásobným vrahem. Také o případné obnově jednání by ovšem musel rozhodnout příslušný soud.

