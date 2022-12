U milionářské dědičky Rezešové museli hasiči vyrazit dveře: Urychlený převoz do nemocnice!

Uplynulo deset let od tragické nehody, kdy se na dálnici M3 ve směru na Budapešť srazilo osobní vozidlo značky Fiat Punto s luxusním autem BMW, za jehož volantem seděla opilá zbohatlice Eva Varholíková-Rezešová. V důsledku nehody tehdy zemřeli čtyři lidé a Rezešovou soud poslal na devět let za mříže. Po odpykání dvou třetin trestu se dostala na svobodu a začala žít běžný život. Před pár dny u ní v košickém bytě došlo k velkému dramatu. Hasiči museli dokonce vyrazit dveře a slavná dědička byla převezena do nemocnice.