Tep jsem měl tak tři sta! Voják Jirka popsal záchranu řidičky zaklíněné po nehodě

Uplynulý víkend se stal poručík Jiří Maryška, člen oddělení posádkových služeb Posádkového velitelství Praha, andělem strážným pro řidičku osobního vozu. Když po vážné dopravní nehodě nedaleko Kralup nad Vltavou skončila žena zraněná a zaklíněná v osobním automobilu, zavolal voják pomoc a až do příjezdu záchranářů byl řidičce nablízku. Na místě Jirka zvládl i korigovat dopravu.

Když v sobotu projížděl voják Jiří Maryška směrem na Kralupy nad Vltavou, čekala na něj nehezká podívaná. U krajnice uviděl převrácené osobní auto a nabouranou dodávku. Ihned se rozhodl jednat a běžel k vozům. „Zastavil jsem, označil své auto a šel k nehodě. Pán z dodávky na mě volal, že nemůže najít mobil, ať volám záchranku,“ popsal incident voják Jiří.

Netušil, co ho čeká

Jeho kvalifikace s odborností Combat Life Saver je jakousi kombinací mezi vojákem z povolání a profesionálním záchranářem. Řidič dodávky vypadal podle Jiřího v pořádku, i když byl z nehody otřesen. Hůř na tom byla řidička osobního vozu. „Šel jsem tedy rovnou k osobnímu autu. Tep jsem měl snad 300 a adrenalin v neuvěřitelné míře. Netušil jsem, co mě při pohledu do vozidla čeká,“ přiznal obavy Jiří.

Všiml si, že žena je ve zdemolovaném voze zaklíněná, a uvědomoval si, že při vyprošťování mohl řidičku ještě více poranit.

Dělal vše, co mohl

Čekal tak do příjezdu záchranářů, hlasem ženu uklidňoval a snažil se zjistit co nejvíce informací o jejím zdravotním stavu. Poté, co se na místě nehody objevily složky záchranného systému, pomáhal voják policii i se zajištěním dopravy.

Řidičku, která utrpěla rozsáhlé zranění nohou a kyčle, museli hasiči z vozu vystříhat. Hrozivá srážka se naštěstí obešla bez újmy na životě a i díky včasnému zásahu náhodně projíždějícího vojáka vše dobře dopadlo. „Poděkování za dobrou práci od chlapů ze záchranky byl pro mne příjemný a zároveň ulevující pocit, že všichni přežili,“ doplnil voják.