Terezu H. po propuštění čekají první Vánoce v České republice: Jak slavila svátky v minulých letech?

Celý spor ohledně vydání pasu se řádně protáhl. Tereza nakonec přiletěla do České republiky až na jaře roku 2022. Na nějakou dobu se pak stáhla do ústraní, později si ale založila profil na sociální síti, kde se fanouškům svěřila i s tím, jaké to bylo ve věznici.

V červenci popsala svoje pocity ohledně prvních svátků, které neslavila ve vězení. „24. 12. 2021. První opravdové Vánoce po pěti letech!!! To byla pecka. Pečení cukroví, poslouchání koled, ryba, bramborový salát a dárky a… víno!“ napsala a připojila fotografii u vánočního stromečku vyrobeného z papíru.

Dodala, že každý rok posílala rodině z vězení vlastnoručně vyrobené dárky jako například knihy, přáníčka, šperkovnice vyrobené z krabic od ubrusů. „Fantazii se meze nekladou a je fakt, že nejhezčí dárek je ten od srdce. Tak přeji veselé Vánoce v červnu, snad to nevadí,“ uzavřela.

Co ji čeká letos?

Tereza je v současné době velmi zamilovaná, a tak se dá čekat, že stráví svátky s partnerem. Zřejmě už se na první opravdové Vánoce doma po propuštění z vězení velice těší, protože na začátku prosince se na instagramu pochlubila fotografií s vánočním povlečením.