Tereza po svém věznění od základů mění život, ale i vzhled. Na otřesnou zkušenost s pákistánskou basou už nikdy nezapomene. Dává si záležet na tom, aby se podobnému zážitku vyhnuli další lidé. „Už to nikdy neudělám. A moc prosím: Nikdo další nezkoušejte to, co jsem udělala já. Nestojí to za to,“ apelovala dnes už šťastná a svobodná Tereza H.