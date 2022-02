V pondělí dopoledne se vydal otec se šestiletým synem do největšího lyžařského střediska v Krušných horách, do skiareálu Klínovec. Krátce před polednem došlo ale na svahu k nehodě. Chlapec měl těsně před výstupem vypadnout a padat několik metrů do tvrdého sněhu.

Chlapec byl převezen s lehkými až středně těžkými poraněními

„Ohlášení jsme dostali po půl 10 dopoledne. Oznamovatelem události byl otec chlapce. Dostali jsme informaci, že v místě, kde chlapec vypadl, měla výška lanovky přes šest metrů,“ sdělil Blesku mluvčí krajské záchranné služby Radek Hes. „Poslali jsme na místo dvě výjezdové skupiny. Chlapec si po příjezdu záchranářů stěžoval na bolest v horní polovině těla, hlavně ruky. Tu mu lékař na místě ošetřil a následně byl poraněný převezen do Karlovarské krajské nemocnice s lehkými až středně těžkými poraněními,“ řekl Blesku Hes.

Podle informací webu iDNES Šestiletý chlapec, který měl přilbu, spadl zhruba z desetimetrové výšky. „Můžeme potvrdit, že dnešního dne v dopoledních hodinách došlo v jednom z lyžařských areálů v Krušných horách k pádu nezletilého dítěte z lanovky. Příčina a další okolnosti této události jsou v šetření policistů,“ informoval krajský policejní mluvčí Jan Bílek.