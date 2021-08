Měla všechno, co chtěla. Topila se v bohatství. Jenže pak v roce 2012 usedla za volant opilá a na maďarské dálnici vrazila do vozu, v němž uhořeli tři lidé, a další zemřel v nemocnici. Dědička miliardového impéria Eva Varholíková-Rezešová (44) si ve vězení nakonec odpykala 6 let. Po propuštění z basy je to s jejím milostným životem jako na horské dráze. Kdo je dnes jejím milým?