Nehoda se stala před 18:00. Na místo dorazilo pět posádek záchranářů a tři jednotky hasičů. Záchranáři povolali dva vrtulníky, první z Plzně a druhý z Bavorska, který ale kvůli vytížení nemohl přiletět. Dva lidi ve středně těžkém stavu převezli záchranáři do chebské nemocnice.

Jednu těžce zraněnou ženu přepravil plzeňský vrtulník do nemocnice Lochotín, další muž byl pozemní cestou převezen do nemocnice v Německu. Policisté příčinu a okolnosti nehody vyšetřují. Podle informací serveru dopravniinfo.cz bude silnice směrem na Německo uzavřená přibližně do 22:50.