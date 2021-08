Policisté o tragické události informovali na svém webu. „Pravděpodobně nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem, stavu komunikace a vlastnostem nákladu. S vozem vyjel vpravo mimo komunikaci, kde narazil do vzrostlého stromu, poté do betonového patníku a následně ještě do dalšího stromu. Po střetu se vozidlo odrazilo pod úroveň vozovky, kde havarovalo do zaparkovaných aut,“ uvedl jihočeský policejní mluvčí Milan Bajcura.