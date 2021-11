Tragickou dohru měla nedělní nehoda čtyř osobních aut u olomoucké místní části Nemilan, která si nakonec vyžádala tři lidské životy. Jeden člověk zemřel na místě, další dva v nemocnici. Mezi oběťmi je jedna žena a dva muži. Co do počtu obětí jde zatím o nejtragičtější nehodu nejen v Olomouckém kraji, ale podle zjištění ČTK i v celé republice.

Bližší informace k okolnostem nehody s ohledem na její vyšetřování policie zatím nesdělila. Nehoda se stala v neděli po 17:00 mezi Olomoucí a obcí Kožušany - Tážaly. „V tuto chvíli k nehodě nemohu poskytnout bližší informace, neboť je vše předmětem šetření, a to jak okolnosti, souvislosti tak i příčiny dopravní nehody,“ uvedla mluvčí policie Petra Vaňharová. Podotkla, že kriminalisté případ prověřují pro podezření ze spáchání trestného činu usmrcení z nedbalosti.

Krajští hasiči na twitteru uvedli, že zdravotníkům asistovali v péči u tří zraněných osob. Silnice i blízký nájezd a sjezd z dálnice D35 byly uzavřeny. „Došlo k nehodě čtyř osobních vozidel. Jsou tam zraněné osoby,“ řekla krátce před 19:00 bez dalších podrobností policejní mluvčí.

K nehodě vyjížděly čtyři jednotky hasičů. „Po vyproštění hasiči asistovali v péči u tří zraněných osob zdravotníkům ZZS (zdravotnické záchranné služby),“ uvedli na sociální síti hasiči.

Kvůli nehodě byla uzavřena silnice II/435 i blízký exit 272 Nemilany na dálnici D35. Policie odkláněla dopravu na objízdné trasy.

Podle zjištění ČTK je nedělní nehoda zatím letos nejtragičtější co do počtu obětí v kraji, ale i v celé zemi. Dosud ve statistikách figurovaly při nehodě nejvýše dvě oběti - v Olomouckém kraji to bylo v lednu, kdy zemřeli dva lidé při nehodě osobního vozidla v blízkosti hraničního přechodu u Zlatých Hor na Jesenicku. Dvě oběti měly například v srpnu také dvě nehody u Karlových Varů, které se staly na stejném místě v rozmezí tří týdnů. V říjnu nepřežila střet s kamionem na Jičínsku řidička osobního automobilu a její spolujezdec. Dva lidé zemřeli v říjnu také při nehodě u Sazené na Kladensku, v září to bylo u Let na Písecku.

V loňském roce byla bilance obětí při nehodách tragičtější - loni v říjnu zemřeli při nehodě dodávky a kamionu u Horních Ředic na Pardubicku čtyři lidé, šlo tehdy o nejtragičtější nehodu za rok 2020. Nehod se třemi oběťmi bylo loni několik - v říjnu zemřeli tři mladí muži při nehodě osobního auta u Nových Hradů na Českobudějovicku, tři lidé zemřeli také v září při hromadné nehodě dvou kamionů a čtyř osobních aut na dálnici D1 na okraji Brna, tři oběti měla i nehoda na konci května u Černožic na Královéhradecku či srážka auta a osobního vlaku na přejezdu na Plzeňsku.

Podle informací ČTK zemřelo od začátku letošního roku na silnicích Olomouckého kraje minimálně 34 lidí, jen v létě bylo 13 mrtvých. Letošní čísla jsou již vyšší než za celý loňský rok, kdy na silnicích Olomouckého kraje zemřelo dohromady 23 lidí.