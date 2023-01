Šílená vražda 4 studentů se dočká rozuzlení? Policisté zadrželi podezřelého muže!

Tři studentky a jeden student ve věku 20 a 21 let přišli ve městě Moscow o život v noci na 13. listopad. Policie tehdy uvedla, že oběti byly zřejmě zabity nožem nebo jiným ostrým předmětem. Město s přibližně 25.000 obyvateli předtím nezažilo vraždu pět let a zpráva o smrti čtyř mladých lidí jím otřásla, píše agentura AP.

Otec jedné z obětí popsal strašlivé detaily nepochopitelné vraždy. „Ani nemělo smysl volat záchranku. Byly to obrovské otevřené rány. Ani to nepůsobilo jako bodnutí,“ popsal scénu na místě Steve Goncalves, otec Kaylee Goncalvesové.

Muž apeloval na dívky, které se ve městě pohybují, aby si dávaly pozor na zvlášť sadistického pachatele. Policisty opakovaně kritizoval za jejich údajnou pasivitu a neochotu. V prvních fázích vyšetřování prý udělali několik chyb. „Jsou nezkušení,“ obvinil je podle deníku Independent.

Do vyšetřování byl zapojen i Federální úřad pro vyšetřování (FBI), který podle deníku The New York Times (NYT) přidělil na případ přes 60 agentů, v následujících týdnech ale přicházelo jen minimum informací o tom, kdo mohl násilný čin spáchat. Podezřelý byl nakonec dopaden ve čtvrtek v kopcích na východě Pensylvánie, tedy v místech vzdálených od Moscow asi den a půl jízdy autem.

Podle médií je Kohberger veden jako doktorand v oboru trestního práva a kriminologie na Washington State University sídlící ve městě Pullman jen několik kilometrů od Moscow. Zda měl nějakou vazbu na zabité studenty, nebylo ihned jasné. Záznam o zatčení uvádí, že muž je ve vazbě kvůli vydání do Idaha a že zatykač byl vydán pro podezření z vraždy prvního stupně.