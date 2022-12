Upír ze Sacramenta pojídal své oběti, znásilňoval je a pil jejich krev. Ta mu prý pomáhala s erekcí!

Na to, co se v druhé polovině sedmdesátých let stalo v kalifornském hlavním městě Sacramentu, tamní obyvatelé jen tak nezapomenou. Město tehdy obýval mladík Richard Chase, který choval pověst podivína. Od dětství se pomočoval, zakládal menší požáry a navíc trpěl schizofrenií a dalšími psychickými poruchami.

V pubertě se u Chase začala projevovat i silná hypochondrie. Mladík začal trpět bludy, že mu přestává tlouct srdce, protože mu kdosi ucpává plicní tepnu. Dalších podivností přibývalo. Chase si po čase vyholil hlavu, aby mohl sledovat, zda mu dobře rostou lebeční kosti.

Na hlavu si také přikládal nakrájené pomeranče, aby jeho mozek údajně co nejlépe absorboval vitamín C. Jako teenager také došel k tomu, že za problémy s erekcí může málo krve v jeho těle. Rozhodl se tak, že bude pít krev menších zvířat, které si sám zabije. Údajně měl maniak ukradenými injekčními stříkačkami vytahovat tolik chtěnou krev z terapeutických psů a posléze ji pít. O pár let později ale nezůstal jen u zvířat.

Od první vraždy ujel

První vraždu spáchal tehdy osmadvacetiletý muž 29. prosince roku 1977. Jeho obětí se stal pětapadesátiletý inženýr Ambros Griffin, otec dvou dětí. Chase si na něj políčil v momentě, kdy nesl od auta nákup ke vchodovým dveřím. Vrah ho nemilosrdně střelil z projíždějícího vozu do zad a z místa činu ujel.

Tři týdny panoval v ulicích Sacramenta strach, než 23. ledna 1978 spáchal Chase další a mnohem brutálnější vraždu. Přes neuzamčené dveře vnikl do domu Teresy Wallinové, které byla ve třetím měsíci těhotenství. Násilník budoucí maminku nejprve střelil zblízka, když ale vyděšená žena chtěla uniknout, zastřelil ji dvěma ranami do hlavy.

Zabil a znásilnil nastávající maminku

Pak se v něm ale probudily jeho sadistické a nekrofilní tužby. Mrtvou ženu znásilnil a během aktu ji odřízl bradavku, ze které pil Teresinu krev. Oběti Chase navíc rozpáral břicho, vyjmul několik orgánů a ty si pak odnesl domů, kde je jedl. Zesnulé před odchodem do krku nastrkal psí výkaly, které byly na zahradě domu. Pak zmizel.

Otřesná vražda vyděsila obyvatele hlavního státu Kalifornie k smrti a každý se bál, zda sadistický maniak udeří znovu. K třetí tragédii došlo po pouhých čtyřech dnech. Chase se vloupal do domu osmatřicetileté Evelyn Mirothové, která ovšem nebyla v domě sama. Vrah nejprve v předsíni narazil na ženina přítele Dannyho Mereditha, kterého zastřelil. V ložnici pak násilník našel spící Evelyn, kterou ihned zastřelil. Se ženou v posteli i byl i její dvouletý synovec David a šestiletý syn Jason. Oba chlapce Chase taktéž zastřelil, ženě jako u předchozí vraždy rozpáral břicho a vyjmul z něj část orgánů. Ty si pak společně s tělem malého Davida odnesl domů.

Trestu smrti se nedožil

V domě zavražděné rodiny pachatel ale zanechal mnoho důležitých stop, které policii za krátko navedly k Chasovi. Když policisté prohledávali jeho byt, nestačili se divit. V jeho příbytku byla podlaha, stěny, strop a veškeré vrahovo nádobí ušpiněno od lidské krve.

V lednici také nalezli některé orgány mužových obětí. Najít se však několik týdnů nedařilo tělo dvouletého Davida. To bylo nalezeno po dvou měsících od spáchání Chasova ohavného činu v lepenkové krabici nedaleko vrahova bytu. Hlava dítěte se ale nikdy nenašla. Vrah později ve výpovědích uváděl, že vraždil ze strachu, že na něj zaútočí UFO a nacisté.

Právníci se před soudem snažili mužovy zrůdné činy svést na psychickou nemoc. Soud však byl neoblomný a odsoudil pachatele k trestu smrti v plynové komoře. K tomu ovšem nikdy nedošlo. Richard Chase si sám vzal život 26. prosince 1980, když se v cele předávkoval předepsanými antidepresivy.