Brutální vrazi s bednou na nářadí: Domácím vercajkem mučili a zabíjeli mladé dívky

V krabicích na nářadí mají kutilové schovány všemožné šroubováky, kladívka či vrtáky, které používají k nejrůznějším opravám. Jenže Lawrence Bittaker a Roy Norris nebyli šikovnými kutily, ale chladnokrevnými zabijáky, kteří několik měsíců unášeli, mučili a brutálně vraždili mladé dívky. Užívali k tomu právě nástroje, které má ve svém arzenálu nejedna domácnost – kleště, kladiva i sekáček na led. Právě proto se jim přezdívá Vrazi se skříňkou na nářadí.

Ďábelský plán vymysleli ve vězení

Bittaker se narodil ženě, která dítě nechtěla, a tak krátce po svém narození putoval k adoptivním rodičům. V průběhu dospívání kradl, pral se a vzdoroval i policii. Proto byl umístěn do Kalifornského úřadu pro mládež, kde zůstal do svých 18 let. Po propuštění byl několikrát vězněn. V roce 1974 byl Bittaker znovu zatčen za to, že se pokusil ubodat prodavače supermarketu, který si všiml, že krade maso.Trest si odpykal v kalifornské trestanecké kolonii ve městě San Luis Obispo. Tam se seznámil s Roy Norrisem.

Norris byl v roce 1969 zatčen za pokus o znásilnění, když napadl motoristku, brzy však byl propuštěn. Následně se pokusil kamenem zabít studentku a o rok později škrtil ženu až do bezvědomí a znásilnil ji. Za to byl poslán do stejného vězení jako Bittaker. Tam se z nich stali dva dobří přátelé, kteří sdíleli zálibu v sadismu. Vymysleli si ďábelský plán, že začnou po propuštění unášet, znásilňovat a zabíjet mladé dívky.

Sekáček na led vrazili do mozku

Sotva opustili vězení, začali svůj plán realizovat. Bittaker koupil speciální dodávku, která neměla žádná boční ani zadní okna, ale na straně spolujezdce byly velké posuvné dveře, aby bylo možné oběti rychle vtáhnout do vozu. První z nich se stala šestnáctiletá Lucinda Schaeferová. Tu nalákali do auta. Poté jí zalepili ústa lepicí páskou, svázali kotníky a zápěstí a znásilnili ji. Po dlouhém mučení ji zabili a tělo hodili do kaňonu.

Podobný scénář se opakoval i u další oběti, osmnáctileté Andrey Hallové. Tu dlouhé desítky minut zesměšňovali, mučili, znásilňovali. Ubohé dívce dokonce vrazili do ucha sekáček na led, ta byla však stále naživu. Norris oběť přetočil na břicho a vrazil jí předmět do druhého ucha. Následně začal na sekáček dupat, až dokud nezlomil dřevěnou rukojeť. Oběť stále žila, takže ji nakonec uškrtil.

Dívku umučili a uškrtili drátěným ramínkem

Dalšími oběťmi byly Jackie Gilliamová (†15) a Jacqueline Lampová (†13). Ty vrazi drželi v zajetí dva dny. Po celou dobu je brutálně znásilňovali a vše si točili a fotografovali. Poslední obětí se stala Shirley Lynette Ledfordová (†16). Tu bili kladivem, mučili kleštěmi a znásilňovali. Její výkřiky a prosby si nahrávali na kazetu. „Pokud jste někdy slyšeli tu kazetu, neexistuje možnost, že byste nezačali plakat a třást se. Pochybuji, že byste to mohli poslouchat déle než šedesát sekund,“ popsal hrůzu nahrávky Norris. Shirley nakonec uškrtili drátěným ramínkem, které utáhli kleštěmi.

Jejich řádění skončilo v listopadu 1979. Tehdy měli v plánu podobně zneužít další dívku, té se ale naštěstí podařilo uprchnout a vše nahlásit na policii. Bittaker a Norris byli zatčeni.

Norris se nakonec přiznal ke čtyřem vraždám prvního stupně a jedné vraždě druhého stupně. Během třítýdenního procesu svědčil proti svému kumpánovi Bittakerovi. Norris byl nakonec odsouzen na doživotí s možností podmínečného propuštění po 30 letech. Bittaker byl odsouzen k trestu smrti.

Vrah se bál jehel

„Byl to pravděpodobně jeden z nejintenzivnějších zážitků, které jsem kdy se sériovým vrahem zažila. Bál se umírání, plakal, měl strach z jehel,“ vyprávěla deníku Newsweek kriminalistka Laura Brand, která se s Bittakerem později ve věznici setkala.

Vrah se však popravy nedožil. Zemřel v roce 2019 přirozenou smrtí ve věku 79 let v Kalifornské státní věznici. Jen dva měsíce poté zemřel stejným způsobem i Norris.