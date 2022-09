Chuť na lidské maso i nenávist k pondělkům: Důvody pro vraždu překvapily i otrlé kriminalisty

Viktor Kalivoda přezdívaný jako "lesní vrah" vraždil podle vzoru Olgy Hepnarové. | reprofoto Mall TV, profimedia

Česká masová vražedkyně bohužel inspirovala i další zločince. Jedním z nich byl Viktor Kalivoda přezdívaný lesní vrah. Ten zabil tři lidi a dostal trest doživotí. Po čtyřech letech za mřížemi se v cele oběsil.

Kalivoda jako motiv svého jednání uvedl opravdu podivný důvod. Byl totiž fascinován životním příběhem Olgy Hepnarové a několikrát si prostudoval publikaci o ní. Pak prý pochopil, že chtěla zabít více lidí.

Měl údajně pocit, že ho k činu někdo nutí, tou osobou prý byla Olga Hepnarová. „Cítil jsem, že po mně chce, abych pokračoval v tom, co provedla ona,“ sdělil vrah. „Nějak jsem cítil, že to po mně chce, ale nemluvila ke mně. Bral jsem to jako úkol,“ dodal.