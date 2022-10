Milenci fascinovaní nacismem zabíjeli děti v bažinách. Oběti dokonce pohřbívali do tvaru svastiky!

Britskému páru Ianu Bradymu a Myry Hindleyové již nikdo neřekne zřejmě jinak než „vrazi z močálu“. Milenci v 60. letech minulého století společně usmrtili minimálně pět dětí. Jejich modus operandi, tedy styl páchání vražd, byl ve všech případech totožný. Těla skryli do mělkých hrobů ve vřesovištích Saddleworth nedaleko Manchesteru.

Psal se rok 1960, když se osmnáctiletá Britka Myry Hindleyová seznámila v administrativní firmě s o čtyři roky starším Ianem Bradym. Oba měli poměrně bouřlivé dětství a dospívání. Ian byl kvůli matčiným problémům vychováván u náhradní rodiny. Údajně měl už jako dítě mučit zvířata a několikrát byl jako mladistvý před soudem. Liboval si v četbě nacistických spisů, ale rád četl i knihy německého filozofa Friedricha Nietzscheho či francouzského spisovatele markýze de Sada.

Myry na tom byla podobně. Její otec ji učil bojovat a trval na tom, aby se jeho dcerka uměla v případě nutnosti bránit. Když ji jako osmiletou napadl starší chlapec, dokázala ho jedním úderem nemilosrdně poslat k zemi. Jako dítě ji zasáhla smrt kamaráda, který se utopil v jezeře. Život se jí převrátil vzhůru nohama, když poznala Iana.

Oba si libovali v nacismu

Běžná párové činnosti nebyly nic pro ně. Oba milenci totiž byli vyznavači pornografie, sadismu, zbraní a nacismu. Myry si dokonce nechala obarvit vlasy na plavý blond, aby se přiblížila ideálu árijské rasy. Namísto běžných schůzek si pár jednou vymyslel jinou zábavu – vykrást banku. Nakonec ale změnili plány a rozhodli se, že začnou vraždit.

První obětí se 12. července 1963 stala šestnáctiletá Pauline Readová. Tu milenci nalákali k vřesovišti Saddleworth nedaleko Manchesteru s tím, že potřebují pomoc s hledáním drahé rukavičky, kterou Myry na místě ztratila. Ian pak odvedl Pauline nepozorovaně stranou a brutálně ji sexuálně napadl a podřezal. Myry mu pak pomohla tělo pohřbít v mělkém hrobě v bažině.

Tolik nepořádku jsme tu ještě neměli

O pár měsíců později pár využil podobnou historku při vraždě dvanáctiletého Johna Kilbrida, kterého Ian taktéž sexuálně napadl. V létě roku 1964 svou prosbu na oběti pozměnil, 16. června poprosil pár dvanáctiletého Keitha Bennetta, jestli jim nepomůže s nakládáním těžkých krabic. Chlapce však odvezli znovu k vřesovišti Saddleworth a tam byl hoch zneužit, zabit a pohřben. V prosinci 1964 si milenci v zábavním parku vyhlídli opuštěnou desetiletou dívenku Lesley Ann Downeyovou. Před tou rozsypali „omylem“ nákup a poprosili ji, zda ji věci pomůže donést do jejich domu. Tam holčičku svlékli, nafotili, svázali, obě ji brutálně znásilnili a mrtvolu odvezli na stejné místo, kde pochovali své předchozí oběti.

Poslední obětí vražedného páru se stal sedmnáctiletý Edward Evans. Toho se Ian ve svém domě snažil ubít sekerou, když však Edward stále neumíral, uškrtil ho elektrickým kabelem. „Tolik nepořádku jsme tu ještě neměli. Většinou stačila jedna rána,“ měl prohlásit po vraždě Ian. Ten se během mordu zranil a poprosil o pomoc při odstranění těla švagra jeho přítelkyně, Davida Smitha, který pak vše sdělil své manželce a společně hrůzy popsali policii.

Unikli trestu smrti o pár měsíců

Ian byl následně zatčen a o čtyři dny později stejný osud čekal i Myry. Oba byli odsouzeni k několikanásobnému trestu doživotí, protože trest smrti byl zrušen roku 1965, tedy několik měsíců před vynesením rozsudku.

V močálech byla objevena těla většiny obětí, avšak nikdy se nepodařilo najít Keitha Bennetta. Podle nových informací britského deníku Daily Star byly nyní na konci září údajně v oblasti objeveny ostatky poslední oběti. Tamní policie sdělila, že je ještě brzy na to, aby mohli s přesností říct, jestli má nález co společného s „vrahy z močálu“. Objev měl učinit spisovatel Russell Edwards, který se vraždami Myry a Iana zabývá. Podle něj těla v močálech pohřbívali na konkrétních místech tak, že kdyby se na mapě místa spojila, tvar by vypadal jako svastika.

Ani jeden z vrahů již nežije. Myry se snažila o podmínečné propuštění až do roku 2002, kdy ve vězení zemřela na bronchopneumonii. Ian zemřel ve věznici roku 2017, když prohrál boj s rakovinou.