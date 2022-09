Sériový vrah Ed Kemper zabil 6 stopařek: Vlastní matku rozřezal a měl orální sex s její hlavou

Kemperovi se oběti mohly bránit jen stěží. V době, kdy uskutečnil nejvíce vražd, měřil 206 centimetrů a vážil 140 kilogramů. K tomu ještě nešlo o žádného hlupáka, jeho IQ dosahuje hodnoty 136. Souběh těchto vlastností z něj dělal velmi nebezpečného zabijáka.

Kemper svou sadistickou stránku ukazoval už jako dítě, kdy mučil zvířata. V 15 letech se dopustil prvních vražd, na konci srpna roku 1964 zavraždil vlastní babičku s dědou. Po krátkém pobytu v léčebně se vraždící mánie rozjela naplno. Psychopat se nejdřív učil zabíjet na zvířatech, aby si pak došlápl na šest pohledných studentek. Jejich vraždy plánoval jako přes kopírák. Vždy šlo o stopařky, kterým Kemper nabídl odvoz. Místo toho je ale zabil.

Těla dívek posléze odvezl k sobě domů, kde je znásilňoval všemi možnými způsoby. S jejich useknutými hlavami prováděl orální sex. jak uvedl deník Daily Star, liboval si i v pitvání zavražděných.

Při pozdějším výslechu uvedl, že například prarodiče zabil proto, že chtěl vědět, jaké to je zabít svou babičku. Dědečka pak podle svých slov zabil proto, že by byl určitě naštvaný, kdyby zjistil, co Ed udělal babičce.

S policisty se v době svého běsnění kamarádil. Chodil s nimi do barů a rád poslouchal jejich poznatky o tom, jak probíhá vyšetřování jeho vražd. Kriminalisté netušili, že vraha mají přímo před nosem.

Brutální maraton završil vraždou své vlastní matky, která ho po většinu jeho života vychovávala. Sám si mládí moc neužil. Matka byla alkoholička a výchově moc nedala. Otec v tu dobu dávno žil nový život s jinou ženou. Kemper 20. dubna 1973 si počkal, až matka přijde z večírku. Když přišla, zeptala se syna, jestli plánuje být celou noc vzhůru. Ten odvětil, že ne a zaútočil na matku sekyrou. Kromě matky zabil i její přítelkyni, která do domu přišla chvíli po matce.

Mrtvé matce pak usekl hlavu, které následně orálně zneužil a udělal si z ní terč na šipky. Aby toho nebylo málo, matce ještě vyrval hlasivky. „Vzhledem k tomu, že mi celá léta nadávala a křičela na mě, se mi to zdálo odpovídající,“ vypověděl poté u soudu.

Samotným policistům se po vraždě matky a její známé sám přihlásil. Ti mu nejprve nevěřili. Nakonec se ale nepředstavitelná hrůza ukázala jako skutečná. Před soudem pro sebe Kemper žádal trest smrti. Vyhověno mu nebylo, dodnes si ve věznici California Medical Facility ve Vacaville v Kaliforni odpykává doživotní trest bez možnosti předčasného propuštění.