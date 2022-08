Brutální vražda dítěte (†13) v Děčíně! Před soudem stanuli dva mladíci

Bylo 25. února, když se třináctiletý J. B. z Děčína vydal za kamarády a se slovy „Jdu ven!“ odešel z domova. Vrátit se měl, jako vždy, do 18. hodin, což ale tentokrát nedodržel. Jeho matka se proto obrátila na policii, která po chlapci vyhlásila pátrání. „Ten den se na kopci Chmelník kousek od našeho domu, pohyboval záchranářský vrtulník. V tu dobu nás ani nenapadlo, že by to mohlo souviset s naším chlapcem,“ svěřila se rodina.

Pak ale v noci zazvonila u dveří kriminálka s tou nejděsivější zprávou. Školáka někdo zavraždil. Jeho tělo našla policie právě na Chmelníku. „Krajští kriminalisté prověřují násilný trestný čin. V souvislosti s tímto případem jsme zadrželi dvě podezřelé osoby,“ uvedl tehdy policejní mluvčí Daniel Vítek.

Později vyšlo najevo, že chlapce brutálně zavraždili právě jeho dva kamarádi, M.F. (15) a Miloslav P. (18). „Prý to plánovali, nejspíš se jim nějak znelíbil a tak ho umlátili, podřízli mu achilovky, aby nemohl utíkat a také mu měli vypíchat oči,“ popsal Blesku zdroj seznámený s případem. Když chlapce v obrovských bolestech utýrali, ukradli mu ještě mobil, klíče a peněženku a z místa utekli. Mladší z nich se pak doma přiznal matce, která ho i se starším Miloslavem odvedla na policii.

Přiznali vinu

Oba obžalovaní se u Krajského soudu v Ústí nad Labem přiznali. „Prohlásili vinu. Můj klient se svobodně rozhodl, vycházel z toho, co je uvedeno v žalobě a je to i jeho názor na výsledky přípravného řízení,“ sdělil obhájce staršího z obžalovaných. Jednání proběhlo s vyloučením veřejnosti a to kvůli nezletilosti jednoho z vrahů. Rozsudek chce soudce vynést ve středu. „V obžalobě jsem navrhla mladšímu 10letý, staršímu pak 20letý trest odnětí svobody,“ sdělila státní zástupkyně Martina Dvořáková.

Pod tíhou emocí

V pondělí odpoledne vypovídali také pozůstalí rodinní příslušníci. Při příchodu neudrželi své emoce na uzdě a na obžalované, které se sklopenými hlavami přiváděla eskorta, začali křičet. „Svině, teď se schováváte, ale to co jste provedli našemu synkovi, to je v pořádku, co?!,“ neudržela se matka zavražděného chlapce. „Byl to tak hodný kluk, nikomu neublížil, nic neudělal, proč to udělali?,“ ptala se v slzách chlapcova babička. Odpovědi se ale nedočkala.

Bezpečnostní opatření

Soudní jednání provázela zpřísněná bezpečnostní opatření. Byl povolán dokonce i psovod, který chodby soudu kontroloval spolu se psem Cassiem (8). Nakonec ale zasahovat nemusel.

Rodina žádá milionové odškodné

Pozůstalí zavražděného chlapce po mladících požaduje odškodné ve výšši několika milionů korun.