Brutální vražda u Aše znovu před soudem: Obžalován byl i bývalý policista

Třináctileté vězení navrhuje státní zástupce pro dva muže obžalované z vraždy, která se stala v listopadu 2008 u přehrady Bílý Halštrov u Aše na Chebsku. Obžalobě z ní čelí třiačtyřicetiletý bývalý policista Martin N. a o pět let starší Aleš Š. Oba muži vinu odmítají a jejich obhájci navrhují zproštění obžaloby. Zaznělo to ve středu u Krajského soudu v Plzni, který se případem zabývá už podruhé. Předloňský zprošťující rozsudek Vrchní soud v Praze zrušil a vrátil věc zpět do Plzně. Rozsudek by měl soud vynést 30. srpna.