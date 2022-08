Vězni vzali spravedlnost do vlastních rukou: Vraha malé Lili (†9) brutálně zbili a pořezali

Ohavnou vraždu by si jistě Litevec Deividas Skebas příště už rozmyslel. Za mord devítileté dívenky Liliany Valutyteové v britském Bostonu mu spoluvězni uštědřili pořádnou lekci. Naběhli k němu do cely, kde ho do krve zmlátili, pořezali a ponechali svému osudu. Život mu zachránil jen rychlý převoz do nemocnice.