Hrabství Lincolnshire šokovala vražda teprve devítileté holčičky. Maminka Lilie Valytuteovové Lina Savickeová musela do práce, a tak vzala ji a její sestřičku s sebou. Dívky si společně hrály před kavárnou, kde jejich maminka pracovala. Hra na chodníku ale skončila tragicky. Liliu měl ubodat k smrti dvaadvacetiletý muž, který se pak dal následně na útěk před policií. Na místě tragédie zůstal ležet kočárek pro panenky a k zakrvácené holčičce běžela její maminka.

Svědek Nedas Mikelionis (24) pro britský Daily Mirror uvedl, že na ulici zavládl chaos. Nejméně dvacet policistů se snažilo dopadnout pachatele. Do akce byl zapojen i dron. V souvislosti s vraždou malé holčičky policisté nejdříve zadrželi dva muže, které ale následně pustili na svobodu. Vyšetřovatelé zveřejnili i fotografie pořízené z kamer, aby jim veřejnost pomohla při pátrání.

Nakonec dostali tip, kde by se měl pachatel zdržovat. V sobotu vtrhli do místního domu a muže zadrželi. Deividase Skebase už stihli obvinit z vraždy. „Jsme tady úzce propojená komunita a město je touhle tragédií otřeseno do morku kostí. Byla to jen malá holčička, jak tohle mohl někdo udělat devítiletému dítěti?“ řekl taxikář Jonathan Newton (55).

Obviněný Skebas je původem z Litvy a v Anglii podle informací Daily Mailu pracuje v zemědělské oblasti. Jeho bývalá přítelkyně uvedla, že pochází z dobře situované rodiny. „Studoval v Litvě a do Anglie přijel za prací. Přestěhoval se zpátky do Litvy, ale pak se vrátil do Bostonu,“ uvedla Beata Sapuskaiteová (23).

Památku zesnulé Lilie uctily při bohoslužbě desítky lidí. V kostele sv. Botolfa se sešlo 150 lidí, kteří zavzpomínali na malou dívku. Na místě, kde zemřela, vzniklo pietní místo. Lidé tam nosí květiny, plyšáky a další upomínkové předměty. Další na ni vzpomínají i na sociální síti facebook. Přítelkyně rodiny Jurate Matulionieneová napsala: „Bolest je nevýslovná. Odpočívej v pokoji, andílku.“