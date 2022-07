Beran

Milí Berani, blíží se novoluní ve Lvu, které je spojeno s velkými ambicemi, úspěchem a poznáním sebe sama. Pokud máte chuť přihlásit do vzdělávacího kurzu, tak to rozhodně udělejte. Jenom si dejte pozor na větší útraty, investujte jen do smysluplných věcí.