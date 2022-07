S velkými obavami sledují boj hasičů s ohněm v Národním parku České Švýcarsko podnikatelé v Hřensku. Velkou část z nich živí turismus. Sezona u oblíbených soutěsek je ohrožena. Starost mají ale nyní hlavně o záchranu obydlí.

„Je to strašný a nemůžeme s tím nic dělat," řekl Tiet Tran. U říčky Kamenice pozoroval společně s dalšími hasiče, kteří pomocí výškové techniky ochlazovali skály nad hotely. „Vůbec jsme nevěděli, co se děje, až v noci přišla evakuace," uvedl. „Vůbec nevíme, co bude dál. Ale hlavní je, aby zachránili domy. Jenom koukáme, jestli to hoří," dodal Tran s pohledem nad vstup do soutěsek, který lemují ohořelé stromy.