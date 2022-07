Každý rok se těšíme na teplé a suché počasí. Pokud ale trvá příliš dlouho, přináší nebezpečí vzniku požáru v přírodním prostředí – v lese, na louce nebo travních porostech. Světová meteorologická organizace (WMO) upozorňuje na to, že změna klimatu a změna využívání půdy způsobí, že se počet celoročních lesních požárů zvýší do roku 2030 až o 14 procent.

Na riziko požárů mají vliv – teplota, sucho, vlhkost vzduchu a rychlost větru. Lesy sice dokážou zpomalit nástup sucha, ale při intenzivním suchu se výrazně projeví i tam.

10:15 ! Požár národního parku se rozšířil až do Německa a komplikující se situace si všímají i média v zahraničí, například v Austrálii. Více informací naleznete zde. 10:12 ! Hasiči požádali v rámci Mechanismu civilní ochrany EU o 3 letadla Canadair a dva vrtulníky pro zvládání lesních požárů v Hřensku. „Reagovalo Polsko s nabídkou vrtulníku, který využijeme. Vážíme si pomoci!“ napsali. Požár likviduje na 300 hasičů a další 4 týmy tam vyráží. 10:07 ! Na stránkách donio.cz byla založena sbírka na pomoc obyvatelům oblastí zasažených ničivým požárem. Přispět je možné po kliknutí zde. Zobrazit celý online

Jak zabránit ekologickým škodám způsobeným vzniku požárů? Rozhodně dodržovat následující pravidla: nepohybovat se v přírodě s otevřeným ohněm – neškrtat, nekouřit, nepoužívat přenosné vařiče, nepouštět lampióny štěstí. Pozor na to, kde parkujete – suchá tráva může chytnout od rozžhaveného výfuku nebo katalyzátoru.

Velké nebezpečí vzniku požáru ale v přírodě také vzniká, pokud někde leží jen tak pohozená sklenice – třeba od okurek, plastová láhev nebo někoho poztrácené brýle. To vše může zafungovat jako čočka lupy a zažehnat oheň - sklo může za jistých okolností fungovat jako lupa a koncentrovat sluneční energii do jednoho bodu s takovou intenzitou, že zapálí třeba suché list.

Jak vypadá aktuální situace?

Vlivem přechodu studené fronty se kouř z ohně rozšířil zejména do středních, východních Čech až nad Vysočinu. Během dne bude foukat mírný severozápadní vítr, který bude slábnout až večer. V noci na středu bude slabý – proměnlivý do 4 metrů za sekundu, ve středu během dne přechodně zesílí na mírný o rychlosti do 7 metrů za sekundu.

Do čtvrtka se žádné významné srážky v postižené oblasti vyskytovat nebudou.

Video Záběry z boje s plameny v Českém Švýcarsku, jak je zachytili dobrovolní hasiči z Velkého Šenova - SDH Velký Šenov Video se připravuje ...

„Možná některé z Vás ve středních a východních Čechách dnes probudil neobvyklý zápach ve vzduchu. Jedná se s o kouř z požáru v okolí Hřenska. Se změnou větru za frontou na severozápadní proudění se totiž dostává tento kouř velmi daleko až do oblasti středních, východních Čech a severních oblastí Vysočiny,“ uvedl Český hydrometeorologický ústav na svých sociálních sítích.

K viditelnosti kouře přidal snímky ze staničních sítí ceilometrů. „Tyto přístroje laserovými paprsky snímají kolmo vzhůru sloupec atmosféry a detekují tak například oblaka, srážky, mlhu - a také kouř a prachové částice ve větší koncentraci,“ vysvětlil ČHMÚ. Pro celou oblast České republika platí výstraha před požáry.