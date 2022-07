Nejvyšší stupeň ohrožení hasiči vyhlásili již první den požáru. To hořelo na třech hektarech lesa. Na místo ihned vyrazilo šestnáct hasičských jednotek, kterým pomáhaly s likvidací ohně i dva vrtulníky. Mluvčí správy Národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov už tehdy spekuloval o tom, že za vznikem požáru stojí člověk.

„Vysoce pravděpodobný je lidský faktor, neboť z nedávné doby není známa žádná přírodní událost, například úder blesku, která by mohla vést ke vzniku ohně,“ uvedl. V neděli se nezdálo, že by měl být oheň natolik drastický. Hasičům se podařilo ho kontrolovat i přes to, že se na místě tvořila nová ohniska.