Bylo 12. srpna roku 2015, když na tísňovou linku policistů zavolala vystrašená žena. V bytě ve Smetáčkově ulici ve Slaném totiž našla svou mrtvou babičku, kterou někdo krutě zavraždil. Podle policistů ke zločinu došlo téhož dne a neznámý pachatel použil ostré, ale i tupé předměty.

Zavražděná šestaosmdesátiletá seniorka utrpěla mnohočetná smrtelná poranění, vrah ji také pobodal. Případ okamžitě začali vyšetřovat krajští kriminalisté. Samozřejmě zločinu věnovali intenzivní pozornost. Okolí panelového domu pečlivě prohledali, povolali i psovoda se služebním psem. Stop ale na místě mnoho nenašli. „Na vstupních dveřích bytu ani na oknech nebyly zjevné známky poškození,“ popsali policisté. Je tak záhadou, jak se muž do bytu dostal.

Nepomohl jim ani výslech svědků. Případ zůstal neobjasněný. Už je to téměř sedm let od strašlivé vraždy a kriminalisté opět zkouší své „štěstí“. Tragédii dali do policejního kalendáře, který visí ve všech věznicích.

Zřejmě tak doufají, že o případu ví někdo z odsouzených. Na onom kalendáři pracovali kriminalisté Úřadu služby kriminální policie včetně několika speciálních útvarů. Nejčastěji v něm nacházejí dosud nevyřešené případy vražd, pátrají v něm také i po pohřešovaných.