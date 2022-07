K vraždě došlo 29. července 2006 kolem jedenácté hodiny dopoledne ve Kdyni na Domažlicku. Vietnamku (†40) tady brutálně ubodal neznámý pachatel, zasadil jí mnoho bodnořezných ran, kterým na místě podlehla.

Lidé ženu naposledy viděli, jak odbíhá s nákupem zpět do svého obchůdku s textilem. „Žena nakupovala. Pak ji zřejmě u jejího obchůdku něco upoutalo. Nechala u zelináře nákup a běžela do svého krámku. Po chvíli se vrátila, rychle zaplatila, vzala nákup, a běžela zpátky do své prodejny,“ popsal tehdy kriminalista s tím, že potom ženu už živou nikdo neviděl.

Co se stalo následně v obchodě není jasné, pachatel si na ženu zřejmě počkal a matku dvou dětí ubodal. „Bylo to hrozné. Proč to někdo udělal? Obě děti vychovávám sám. Když se to stalo, mladšímu bylo devět let. Od začátku věděl, že mu maminka umřela. Zůstali jsme tu, prodávám dál. Kam bych asi jen s dětmi šel? Předtím jsme se v obchodě s manželkou střídali, byli jsme tu od rána do večera. Ona byla hodná, s nikým jsme tu žádný problém neměli,“ popsal před 16 lety manžel oběti.

Po deseti letech policisté případ znovu otevřeli a se svědky vytvořili nový identikit. Pachatele na útěku zahlédlo několik lidí. Tehdy pátrali po asi 40letém muži štíhlé postavy a světlé pleti. Působil na svědky lehce zanedbaným dojmem a měl světlehnědé vlasy.

Při chůzi dělal oproti své postavě poměrně malé kroky, hovořil česky bez znatelného přízvuku. S ohledem na to, že jde o případ z roku 2006 může být tento popis už neaktuální.

Doufají v nové stopy

Policisté ale i tak doufají, že se objeví nějaké nové stopy, třeba další svědek nebo i samotný pachatel. I proto tento případ zařadili do speciálního kalendáře, který nyní visí ve všech českých věznicích. Policisté doufají, že mezi odsouzenci může být někdo, kdo o této vraždě věděl.

S nápadem na vznik kalendáře s pomníčky přišli detektivové z Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování, spolupracovali na něm mimo jiné i kriminalisté z týmu Tempus.