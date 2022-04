„Je to pro mě pořád živé, revír mám v těch končinách, kde jsme Julii našli, takže si na to pokaždé vzpomenu. Ocenění si velmi vážím, dojalo mě, upřímně, jsem to nečekal,“ řekl pro Blesk.cz dojatý hajný.

Z rukou hejtmana Plzeňského kraje Rudolfa Špotáka převzal pamětní bronzovou medaili a finanční odměnu deset tisíc korun. S holčičkou ani její rodinou není od loňské záchranné akce v kontaktu. „Mám jen informaci, že se jim daří dobře. Chápu, že to pro ně nebylo jednoduché, měli spoustu starostí, byl to na ně velký tlak,“ uvedl Semecký.

Osudný výlet

Malá Julia zmizela loni v říjnu při rodinném výletu na vrchol Čerchov u hranic se SRN. Spolu s bratrem a bratrancem se ztratila rodičům z očí, k dospělým se vrátili jen oba chlapci. Rozjelo se velké pátrání, v terénu byly stovky lidí, ale děvče nikde.

Nakonec ji hajný Martin Semecký našel v trávě na lesní pasece. Místo bylo na opačné straně od Čerchova, než pročesávali les v rojnici ostatní. Julia strávila sama venku dvě noci, teplota už tehdy klesala pod bod mrazu.

Vyděšená, ale v pořádku

Holčička byla unavená, podchlazená, ale jinak v pořádku. Nedaleko místa, kde ji objevili, pracoval s pilou lesní dělník. K němu ale školačka nešla. „Možná se bála toho hluku, třeba ji rodiče učili, že nemá chodit k cizím lidem. Když se před námi objevila, byla vyděšená, nejspíše si tam i chvíli lehla, tráva byla uválená,“ popisoval hajný.

Děvče oslovil, to na jméno kývlo, a záhy už holčičku lesáci nesli k 700 metrů vzdálenému autu. Dítě poté skončilo v Německu v nemocnici, zakrátko jej ale pustili do domácí péče. Pro Martina Semeckého to bylo první pátrání. „Vůbec mi nebude vadit, pokud se něco takového už nikdy opakovat nebude,“ dodal hajný.

Další hrdinové

Plzeňský hejtman ocenil i další čtyři zachránce lidských životů. Václav Parlásek poskytl první pomoc těžce zraněnému motorkáři. Filip Matoušek reagoval na informaci ze záchranářské aplikace pro dobrovolníky, že nedaleko od něj zkolaboval muž. Díky resuscitaci a použití defibrilátoru mu zachránil život.

Jiří Hlaváč byl svědkem nešťastného skoku do mělké vody, při kterém si mladý muž poranil páteř. Jiří neváhal a vytáhl zraněného ho na břeh, kde už Jakub Peca v koordinaci s dispečinkem záchranné služby poskytl zraněnému první pomoc.

VIDEO: Takhle loni v říjnu pátrali hasiči, policisté a další složky po ztracené Julii z Německa. Holčičku v pořádku našel hajný Martin Semecký.

Policisté, hasiči a další složky pátrali na Domažlicku po pohřešované Julii (8) z Německa. Romana Vébrová