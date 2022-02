Jak se podle nejnovějších informací ukázalo, šílený zvrhlík má toho na svědomí mnohem více, než se předpokládalo. Již za pár dní by měl být pedofil Fuller obviněn z nových trestných činů. „Vždycky se tak nějak očekávalo, že toho bude víc,“ uvedl zdroj obeznámený s jeho běsněním.

Jak detektivové potvrdili, po usilovné práci identifikovali jeho další nebohé oběti. „Doufáme, že jejich rodinám přineseme spravedlnost,“ uvedli podle britského deníku The Sun. S detaily ohledně nově zjištěných činů novináře zatím neobeznámili.

Na kontě toho má Fuller už tak více než dost. Od roku 1987 zavraždil dvě sympatické dívky, a když už se zdálo, že více zla napáchat ani nejde, přišli detektivové na šokující zjištění. Vrah pracoval jako elektrikář v nemocniční márnici, kde zneužil přes stovku mrtvol. Věřil, že je nedotknutelný a byl přesvědčen, že ho spravedlnost nikdy nedožene. Až forenzní přezkumy DNA deset let po jeho řádní potvrdily, čeho se Fuller dopustil.

Jednou z dívek, kterou pedofil v nemocnici znásilnil, byla čtyřiadvacetiletá Azra Kemalová. Ta zemřela v roce 2020 po pádu z mostu. V márnici ji šílenec zneužil dohromady třikrát. Její rodina tak ani po tragické smrti své milované dcery neměla klid.

Když kriminalisté na základě testů DNA provedli razii v jeho domě, narazili na šokující materiál. Počítač měl plný záznamů svých šílených činů. Na jeho kazetách nechyběla ani dětská pornografie. Nahrávky svých zvrhlých hrátek měl detailně popsané. Na jedné z kazet stál titulek „zatím nejlepší“. Během soudního procesu se k řádění přiznal a dostal doživotní trest.

Jak uvedl deník The Guardian, u soudu ho konfrontovala maminka jeho nejmladší oběti. „Znásilnil jsi moje dítě, pro mě je to znásilnění tím nejnepředstavitelnějším způsobem,“ vmetla mu do očí. „Ježí se mi z toho kůže, opravdu mi to láme srdce,“ dodala.