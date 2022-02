Kriminalisté obvinili ženu (43) z vraždy partnera (†57) ve Vysoké na Mělnicku. Svého druha nejdříve omráčila a následně ho podle dřívějších informací vykastrovala. Od vraždy byla kvůli špatnému zdravotnímu stavu v nemocnici, policie ji po několika týdnech obvinila a soud poslal do vazby.

K brutální vraždě došlo 24. ledna v obci Vysoká na Mělnicku. Třiačtyřicetiletá žena tady v jednom z domů měla omráčit svého druha (†57) a následně ho vykastrovat. Muž na místě vykrvácel a zemřel, případ si ihned převzali krajští kriminalisté.

Krátce po činu byla policisty na místě zadržena, následně ale záchrannou službou převezena do nemocnice. Její zdravotní stav se totiž zhoršil. V pondělí byla její hospitalizace ukončena a v léčebně si na ní počkali policisté.

„Kriminalisté ji přímo ve zdravotnickém zařízení zadrželi jako podezřelou a převezli na policii k provedení procesních úkonů, v rámci kterých proti ní zahájili trestní stíhání pro zvlášť závažný zločin vraždy,“ uvedla mluvčí policie Vlasta Suchánková.

Státní zástupce podal na obviněnou ženu návrh na vzetí do vyšetřovací vazby. „A to z důvodu, aby se nevyhýbala trestnímu stíhání a trestnou činnost neopakovala,“ informovala mluvčí. Kriminalisté případ i nadále prověřují, zjišťují jeho okolnosti a motiv. „Ženě v případě prokázání viny před soudem může hrozit trest odnětí svobody na 15 až 20 let, případně trest výjimečný,“ zakončila Suchánková.