Krásná Rebecca (†28) zemřela při výšlapu v Alpách: Před smrtí poslala mámě dojemný vzkaz

Obyvatele italské obce Mercatale zasáhla zpráva o tragické smrti místní rodačky Rebeccy Aretiniové. Osmadvacetiletá žena vyrazila v pondělí 22. srpna do Apuánských Alp. Horskou turistiky milovala. Zároveň zbožňovala běh a pohyb obecně. Sousedé Rebeccu často vídali, jak si udržuje kondici. „S Rebeccou jsem se setkala v tělocvičně,“ uvedla Giuila pro italský deník La Nazione. „Byla to tak tichá a laskavá dívka, ráda jsem si s ní povídala,“ dodala.

Na horu Monte Macina Rebecca vyrazila se svým přítelem. Podle informací britského deníku Daily Mirror nejprve šlo všechno podle plánu. Ihned poté, co dorazili do cíle, rozhodla se poslat fotografii se vzkazem své mámě Elisabettě. „Poslala mi fotku hor a napsala: Mami, kdybys viděla, jak je to odtud krásné.“

Následně však došlo k nehodě. Rebecca se zřítila z vrcholku. Padala několik stovek metrů. Na místo vyrazila pomoc, ovšem pátrání vrtulníku komplikovalo nepříznivé počasí. Poté, co se k ní dostali, už nemohli nic dělat. „Cítím se bezmocná,“ uvedla kamarádka Rebeccy. Pro město je to další tragédie. Minulé léto zemřela při nehodě třicetiletá Sara Bartoliová.