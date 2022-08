Býk

Díky příjemné rodinné atmosféře jste dobře naladění. Do toho vás baví nevšední činnosti, díky nimž si otevřete nové obzory. Za žádnou cenu se však nenuťte do něčeho, co je vám příliš vzdálené. Celkové zlepšení kondice máte na dosah ruky, proto sportujte.