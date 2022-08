K tragické autonehodě došlo ve čtvrtek na 51. kilometru dálnice u obce Novigrad na Dobri ve směru na chorvatské hlavní město Záhřeb. Narazila do sebe tři vozidla ze Slovenska, Srbska a Slovinska. Podle záběrů z bezpečnostních kamer je patrné, že nehodu způsobil zřejmě slovinský řidič.

Ten se podle deníku Topky.sk po předjíždění nesprávně zařadil do levého pruhu a slovenské vozidlo to do Slovince nabořilo zezadu. Neohleduplný řidič navíc naboural do vozidla před ním, které mělo srbskou poznávací značku. Chorvatský zpravodajský portál Jutarnji.hr uvádí, že chorvatské orgány na hazardujícího řidiče podají trestní oznámení za nedbalost, hmotné škody a zavinění smrtelné dopravní nehody.

Celá vesnice truchlí

V důsledku srážky přišel o život sedmačtyřicetiletý Mirek a dalších sedm osob bylo při nehodě zraněno. Slovenská rodina se vracela z oblíbené dovolenkové destinace. „Velice se těšil, že si odpočine od těžké práce spolu s rodinou u moře v Chorvatsku,“ řekl slovenskému deníku Pluska jeden ze zdrcených obyvatel obce Bartošovce a Mirův blízký kamarád. Ve vozidle mimo zesnulého Slováka seděla i jeho žena a dvě malé dcerky, dvojčátka Sonička a Emička. Všichni viděli jeho smrt na vlastní oči.

Lidé z obce Bartošovce na východě Slovenska jsou tragickou událostí velmi zarmouceni. „Naše obec má jen něco kolem 750 obyvatel. Lidé se zde znají, pomáhají si a prožívají společně všechny radosti i bolesti. Smrt Mira mnoha z nás traumatizuje. Byl to mladý, chytrý chlap, ochotný a dobrosrdečný – a tak znenadání, ne vlastní vinou, odešel! Smutné, velmi smutné,“ nechal se slyšet kamarád zesnulého Mira.

Rodina je z celé tragédie v šoku

Podle informací Pluska.sk se do Chorvatska ihned po nehodě vydal Mirův bratr Slavko, aby nešťastnou švagrovou i s neteřemi dovezl zpět na Slovensko. Rodiče sedmačtyřicetiletého Slováka jsou z nešťastné smrti syna v šoku. „Ne nadarmo se říká, že nejhorší, co může potkat rodiče, je, když se musí dívat do hrobu vlastního dítěte,“ dodal pro web smutný rodinný známý.