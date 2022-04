Slovenskou Dubnici nad Váhom začátkem měsíce šokovala smrt jednoho z obyvatel. Tomáše uprostřed noci měla nožem bodnout jeho manželka Lucie. K útoku došlo 9. dubna. Obviněná třiatřicetiletá žena tento týden stanula před Krajským soudem v Trenčíně, který podle informací slovenského deníku Plus Jeden Deň vyřkl překvapivý verdikt.

Tragický konec hádky

Lucie, která se k činu doznala a uvedla, že to byla nehoda, nebude vazebně stíhána. Její manžel ji měl údajně dlouhodobě týrat. Osudnou noc, kdy k útoku došlo, měl být v bytě i jejich kamarád Tibor. Právě jeho i Lucii údajně Tomáš fyzicky napadl. Trojice prý popíjela alkohol a následně se strhla hádka mezi manželi. Lucie podle Tibora, který vypovídal u soudu, seděla na barové stoličce, z níž ji Tomáš shodil. Následně ji začal mlátit. Tibor se do potyčky vložil a začal Lucii bránit. „Následně se začali prát oni dva, přesunuli se do obývacího pokoje, kde Tomáš shodil Tibora na zem, sehnul se nad ním a udeřil ho pěstmi do těla. Na to začala Lucie manžela bít pěstmi do zad a snažila se ho odtrhnout od kamaráda, což se jí nepodařilo. Přešla do kuchyně, z kuchyňské linky vzala nůž, přistoupila k Tomášovi,“ stojí v usnesení soudu podle výše zmíněného deníku s tím, že se pak Tomáš otočil a Lucie ho píchla přímo do srdce.

Zastavování krvácení utěrkou

U soudu zazněla i slova Lucie, která uvedla, že ho nechtěla zabít. „Manžel se ke mne otočil, přiblížil se ke mně a napíchl se,“ uvedla a dodala, že měl v sobě alkohol. „Hned jak začal krvácet, chtěla jsem zavolat záchranku, což ale nechtěl Tibor, jelikož má podmínku. Potom jsem vzala z kuchyně utěrku a snažila jsem se mu zastavit krvácení. Když jsem viděla, že ztrácí vědomí, tak jsem volala záchranku,“ popsala noc. Záchranku prý volala několikrát a manžela se snažila oživit. Marně. Vazba by prý pro ni byla utrpením. Soud ji nahradil jejím písemným slibem, že neopustí území Slovenské republiky a bude dodržovat omezení a povinnosti jako zákaz pití alkoholu a užívání psychotropních látek. Zároveň bude i pod dohledem probačního a mediačního úředníka.

VIDEO: Exkriminalista Doucha prozradil, jak se provádí výslechy podezřelých