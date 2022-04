Personál Národního ústavu dětských chorob ve slovenské Bratislavě v úterý přes den objevil v inkubátoru zvaném jako hnízdo záchrany (zařízení podobné českému babyboxu) mrtvého několikadenního chlapečka. Ten tam byl podle informací médií několik dní.

Proč se personál nemocnice o tom, že někdo do inkubátoru dítě odložil, nedozvěděl, je zatím otázkou vyšetřování. Podle slovenské TV JOJ za tím může stát chyba na signalizaci, která má zdravotníky o dítěti ve schránce upozornit. Údajně nefungovala ani kamera, která má snímat vnitřek hnízda.

„V inkubátoru hnízda záchrany jsme našli dítě, bohužel bez známek života. Okamžitě jsme kontaktovali policii a případ řešíme v součinnosti s ní," uvedla mluvčí Národní ústavu dětských chorob Dana Kamenická. Ono hnízdo záchrany v Bratislavě bylo v roce 2004 vůbec první, které na Slovensku vzniklo.

„Vyjadřujeme nesmírnou lítost nad tragédií zemřelého novorozence v Hnízdě záchrany v Nemocnici na bratislavských Kramárech,“ popisují zástupci Šance pro nechtěné na svých stránkách. Dodávají, že nemocnice je povinna se o inkubátor starat. Pokud zazní signalizace, mají pět minut počkat a poté se jít podívat na odložené dítě. Zhruba před dvěma roky prošlo zařízení modernizací, šlo hlavně o napojení kamerového systému. Celkem je hnízd v zemi dvacet.

Jsem zarmoucen, vzkazuje Hess

„Milí přátelé dětí, pociťuji velký smutek a zarmoucení nad smrtí děťátka v bratislavském Hniezdě záchrany. O nešťastné události mě telefonicky informovala Anna Ghannamová, zakladatelka hnutí Šance pre nechcených a zřizovatelka Hniezd záchrany, míst, na kterých lze na Slovensku odložit nechtěná děťátka,“ uvedl ve vyjádření pro Blesk zakladatel babyboxů v České republice Ludvík Hess.

Dodal, že slovenská adaptace inkubátorů nemá s tou českou nic společného. Dále vysvětlil, jak funguje oznámení o tom, že někdo do babyboxu dítě uložil. „V tu chvíli dochází do počítače umístěného v místnosti stálé služby první zpráva, která je podpořena hlasovým signálem, současně přichází zpráva do počítače umístěného v sídle spolku Babybox a do dispečinku provozovaného výrobcem a servisním technikem babyboxů Zdeňkem Juřicou,“ doplnil Hess s tím, že zdravotníkům poté přijde i SMS zpráva do telefonu.

Babybox pak dokáže dítě zvážit a vyfotit, navíc je po celou dobu schránka klimatizována. Pokud by došlo k technické poruše, rodiče do něj dítě ani nemohou vložit. „Obávám se důvodně, že zpráva o mrtvém děťátku ve slovenském 'babyboxu' může důvěrou v naše zařízení otřást!“ dodal Ludvík Hess s tím, že v současné době v Česku funguje už 81 babyboxů a další dva v brzké době zprovozní.

Trestný čin usmrcení

Kriminalisté se případem intenzivně zabývají od samého počátku. Na facebooku uvedli, že věc šetří jako trestný či usmrcení. „S přihlédnutím k citlivosti případu, však jakékoli bližší informace v tomto stadiu řízení nelze poskytnout,“ dodali.