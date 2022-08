Martin zastřelil ve službě svého kolegu: Filip (†29) marně prosil o pomoc!

Začátkem března došlo v Prešově k tragické události. Policista Martin (33) zastřelil na ulici svého kolegu Filipa (†29). Uplynulo několik měsíců a vypadá to, že střelec zůstane bez trestu. V době činu byl zřejmě nepříčetný. Byl navíc propuštěn z vazby.

Zastřelený policista Filip v den tragédie čtyřikrát telefonoval svému nadřízenému veliteli, prosil ho, aby zakročil proti jeho kolegovi Martinovi a stáhl ho ze služby. Informoval o tom server Plus Jeden Den. Velitel mu měl odpovědět, že to vyřeší až druhý den. Jenomže to už bylo pozdě.

O pár hodin později došlo k tragédii, Martin svého kolegu zastřelil a následně se dal na útěk. Zastřelený policista byl otcem teprve roční Violky. Trvalo pár hodin a jeho kolegové ho zadrželi. Podle serveru je možné, že pro nepříčetnost nebude vůbec trestně stíhán.

Martin byl propuštěn z vazby, ze které ale rovnou putoval do psychiatrického ústavu v Plešivci. Případ je nadále v šetření. „Vyšetřovatel Úřadu inspekční služby provádí plánované úkony přípravného řízení v intencích pokynu dozorového prokurátora. Vyšetřování nadále probíhá, dosud nebylo ukončeno a v současnosti není možné určit přibližnou dobu skončení vyšetřování,“ popsala mluvčí Speciální prokuratury Jana Tökölyová.

O tom, že měl Martin psychické problémy, vědělo prý hned několik lidí, včetně bývalého vedení tamní policie. Policejní prezident se případem intenzivně zabývá, odcházející vedoucí tak bude čelit ještě disciplinárnímu řízení.