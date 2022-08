Expert prozradil tajemství policie: Takhle chytí „žháře“ z Hřenska!

Krajští kriminalisté policie Ústeckého kraje se už několik dní zabývají příčinou požáru v Národním Parku České Švýcarsko. Případ šetří jako trestný čin obecného ohrožení, za který hrozí několikaletý trest odnětí svobody. Jejich speciální tým pod názvem "Park" spolupracuje i s místními policisty v Děčíně.

Najít pachatele ale nebude jenom tak. Většinu stop zničil požár a následně i boj hasičů s plameny. Velkým pomocníkem se tak zřejmě stanou satelity. Právě ony totiž zachytily klíčové okamžiky a mohou odhalit tajemství počátku katastrofy.

Požár je uchován v jejich fotografiích. „První datový bod, který jsem byl v systému schopný dohledat, byl v 00:09 v noci z 23. na 24. 7. Ten bod se nachází někde na hraně Malinového dolu,“ popisuje pro Seznam Zprávy ředitel České informační agentury životního prostředí (CENIA) Miroslav Havránek s tím, že předchozí přelet byl asi v deset hodin večer a nic ještě vidět nebylo.

Lokalizace telefonů

„Z mého laického pohledu, pokud máte určenou lokalitu, a v dnešní době, kdy všichni mají mobilní telefony, které mají poměrně přesnou lokalizaci, a navíc víte čas a místo, tak si necháte od operátora vyjet, která telefonní čísla se v téhle lokalitě pohybovala někdy kolem půlnoci, a začnete se vyptávat,“ uvedl Havránek.

Policie tuto možnost odmítla komentovat, nedá se ale vyloučit, že tuto technologii využije. Podle experta nám „nad hlavami“ létají stovky satelitů a zřejmě není chvíle, kdy by nějaký z nich něco nesnímal.

Otázkou je pak kvalita záběrů. „Je třeba mít na paměti rozlišení senzorů. Představte si to jako čtverec o hraně 375 metrů. To je v nejlepším přiblížení, když satelit letí přímo nad tím místem,“ doplnil. Některé jsou schopny rozlišovat až do velikosti 30 centimetrů.