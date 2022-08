Karel (†33) ve Valdicích hlídal ty nejhorší lumpy: Podlehl těžké nemoci, zůstal po něm roční syn

Karel Kužílek (†33) pracoval ve věznici Valdice od roku 2010 jako dozorce v ubytovnách odsouzených s nejvyššími tresty. Koncem května mu lékaři diagnostikovali velmi závažné onemocnění. Průběh této nemoci byl velmi rychlý a nečekaný.

Neuplynula dlouhá doba a Karel 2. srpna zemřel. Zůstala po něm přítelkyně Rozárka a roční syn Vincent. „Karel bojoval do poslední chvíle a věřil v to, že se svou vůlí, silou a s pomocí milované rodiny nemoc porazí a vrátí se zpět do služby a do běžného života,“ popisují Karlův boj zástupci Nezávislého odborového svazu Policie ČR.

Jeho kolegové a NS Policie ČR se rozhodli jeho rodinu v těžké situaci podpořit a vyhlásit na jejich podporu sbírku. „Děkujeme za všechny příspěvky pro rodinu zesnulého – ročního syna Vincenta a přítelkyni Rozárku. Sbírka potrvá do 14. 10. 2022,“ popisují kolegové z Vězeňské služby.

„Bezpečnostní sbor VS ČR a věznice Valdice přišly o oddaného, stále pozitivního, aktivního, vstřícného, spolehlivého, hodného, obětavého kolegu a férového chlapa, který každému vždy rád pomohl a dokázal být pro ostatní oporou,“ zakončují.

Podpořit je můžete zde.