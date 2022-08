Svědek smrtelné nehody pobouřil veřejnost i policii: Místo pomoci zraněným vše natáčel na sociální sítě!

V pátek došlo nedaleko slovenské obce Ožďany k vážné dopravní nehodě ve směru od Lučence na Rimavskou Sobotu. Řidič (†67) osobního auta Renault Clio přejel do protisměru a čelně narazil do plně naloženého kamionu.

Podle informací slovenské televize Markíza byl střet natolik silný, že vymrštil motor osobního vozu do vzduchu. Nehodu řidič osobáku nepřežil. Všemu přihlížel jeden z projíždějících řidičů. Namísto toho, aby pomohl zraněným před příjezdem záchranné služby a policie, si vše začal zcela lhostejně natáčet a přenos živě přenášel na sociální síti!

Slovenská policie uvedla, že se o videopřenosu dozvěděla právě skrze sociální sítě od jiných uživatelů. „Ze záznamu vyplývá, že na místě zatím nebyla policie ani záchranná služba. Místo toho, aby autor videa aktivně pomáhal obětem nehody a poskytoval první pomoc, jednoduše vytáhl mobil a začal vše natáčet," vyjádřila se k incidentu slovenská policie.

Muž sice zákon neporušil, ale schytal za svůj čin mnoho kritiky, a to jak ze strany policie, tak ze strany veřejnosti. „Toto chování je mi vrcholně odporné,“ uvedl pod příspěvkem uživatel Rasťo M. „Kam jsme se to dostali, když jsou lajky víc než život člověka. Za to, že neposkytl první pomoc, by měl být stíhaný,“ napsal na sociální sítě uživatel Juraj B.

Slovenská policie připomíná, že natáčení a fotografování na místě dopravní nehody není sice zákonem zakázané, ale je to krajně nevhodné hlavně z toho důvodu, že by se záznam skrze sociální sítě mohl dostat k někomu z pozůstalých či příbuzných obětí.uvedla slovenská policie.