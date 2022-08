Pilot Petr (†58) v otevřené zpovědi pár let před tragickou smrtí: Létání miluju odmalička!

Mezinárodní letecký den v Chebu v neděli poznamenalo neštěstí. Historická stíhačka Hawker Hurricane Mk.IV se po krátkém letu zřítila do obytné zóny a dopadla mezi pole a zahrady rodinných domů. Při tragédii zemřel zkušený pilot Petr Pačes (†58). Ten se létání věnoval už od mládí, a dokonce učil létat začátečníky ve výcvikovém středisku.

Petr Pačes, který zahynul při pádu letadla v Chebu, v roce 2019 poskytl rozhovor Deníku a popsal, jak se dostal k létání i jakou nejdelší cestu letěl.

Tatínek ho prý už od malička bral na letiště v Roudnici nad Labem. „Ve 14 letech jsem tam na větroni začal létat sám. V 17 letech jsem už létal motorově,“ popsal před lety pan Pačes.

Doplnil, že do roku 1992 létal jako vojenský stíhač na Mig-21. Po odchodu z armády pak nějakou dobu létal jenom rekreačně, ale nakonec se stal pilotem Boeingu 737, a dokonce učil budoucí piloty.

Byl také členem Aeroklubu v Roudnici nad Labem a pro zábavu létal v malých letadlech. „Větší zátěž je ve velkém letadle, je to náročnější na soustředění. Člověk je víc pod tlakem, než když letí jen pro zábavu v malém letadle,“ vysvětlil.

V rozhovoru prozradil i to, kam nejdál letěl. „S boeingem do Buenos Aires. V zimě létám z Kanady do Karibiku pro tamní společnost spřízněnou s tou, u níž létám v ČR,“ uvedl zkušený pilot v minulosti. Mimo létání se věnoval jízdě na kole a rád trávil čas na procházkách se psem.

K tragické nehodě došlo v neděli o půl 4. odpoledne. Z dosud nezjištěných příčin se stíhačka Hawker Hurricane Mk.IV zřítila mezi pole a zahrady rodinných domků. Na místo ihned vyrazili všechny složky IZS. Petr Pačes však utrpěl tak vážná zranění, že na místě zemřel.

Příčinu a okolnosti nehody nyní vyšetřuje policie, která bude spolupracovat s Úřadem pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod.