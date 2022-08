Ženich Jiří zmizel na vlastní svatbě: Hledali ho policisté i desítky svatebčanů!

Svatební veselí v restauraci v Kořenově na Semilsku nabralo v noci na pátek dramatický spád. Z oslavy vzal roha ženich Jiří (26). Do pátrání po novomanželovi se zapojilo všech 55 svatebčanů a policisté.

Že je něco špatně, si všimli účastníci svatby kolem desáté hodiny v noci. Ženich nebyl k nalezení! „Operační důstojník na místo vyslal dvě dvoučlenné hlídky, které s sebou přivezly i služebního psa, a k nim se přidalo 55 svatebčanů,“ sdělila mluvčí policie Ivana Baláková.

„Jsem se vydal někam, ani nevím kam,“ popsal televizi Nova ženich Jiří. Svatebčané vytvořili pátrací týmy a do akce šli na vlastní pěst. „Hledali jsme zhruba do tří do rána. Auty, pěšky, hledali jsme i v kořenovském tunelu,“ doplnil bratr ženicha.

Pročesávání lesa trvalo až do tří hodin do rána. Mladého novomanžela se nakonec podařilo najít, spíše se tedy našel sám. Řítil se po kolejích naproti jedné z pátracích skupinek. Vystrašené nevěstě ho vrátili a o první manželské noci pár nakonec ulehl na společné lože.

„Já za to nemohu, to mě opil alkohol,“ smál se Jiří. „Tohle bylo naposled!“ dodala se smíchem nevěsta.