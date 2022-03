Josef si vyrazil na běžky, bylo krásné počasí a on se těšil, jak si to užije. Bohužel osud tomu chtěl jinak, Josef Kavan upadl do bezvědomí a v tu chvíli začal boj o jeho život. Vše nakonec dobře dopadlo a to i díky svědkům a horským záchranářům, kteří věděli, co v takové situaci dělat.