Závažný zločin vraždy řešili slovenští policisté. Třiačtyřicetiletý muž v Kežmarku brutálně zabil oba své rodiče. A aby toho nebylo málo, krátce po hrůzném činu se vydal do nedalekého obchodu, kde zajal prodavačku jako rukojmí. Soud ho již dříve poslal na třiadvacet let za mříže. Vrah po odvolání dostal jednadvacet let.