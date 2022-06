„Všiml jsem si traktoru, který převáží obrovská těla. Tady leželo pět krav na sobě. Je to prostě katastrofa. Uskřípne jim vždycky to číslo a dá to zase na jiný kus, aby mu to jelo pořád dokola,“ kroutil nevěřícně hlavou jeden z místních obyvatel.

Jak informoval server TN.cz, lidé vše ihned ohlásili veterinářům. Údajný majitel zvířat se ke všemu ihned přiznal a slíbil pracovníkům svou spolupráci. „Veřejně se obhájit ale odmítl,“ sdělil server.

Muže teď patrně čeká pokuta. „S největší pravděpodobností půjde o porušení tří zákonů. Veterinární zákon, plemenářský zákon a neposkytoval žádnou odbornou veterinární péči po porodu,“ sdělil ředitel Krajské veterinární správy Roman Šebesta.

Pokud se informace potvrdí, majiteli ještě přibude na krku obvinění z nelegální porážky. Jedno ze zvířat má na sobě stopy po výstřelu. Lidem v okolí jeho chování přidělalo vrásky na čele. „My všichni tady máme v ulici studny a určitě se bojím o kvalitu vody. Musíme udělat rozbor, když jsme slyšeli, co se tam za hrůzy děje,“ svěřila se jedna z obyvatelek.