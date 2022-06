V úterý došlo na diskgolfovém hřišti Taylor Park na Floridě k tragédii. Sedmačtyřicetiletý Američan se vydal do jednoho z jezer lovit frisbee talíře. Neodradily ho ani varovné cedule, že se v okolí pohybují nebezpeční aligátoři a že vstup do vody je zakázán. To se mu ovšem stalo osudným a zvíře muže sežralo.

K tragédii došlo v minulých dnech na golfovém hřišti Taylor Park na Floridě. V jednom z tamních jezer bylo nalezeno tělo mrtvého sedmačtyřicetiletého muže. Ten ve vodě zřejmě lovil frisbee talíře, které tam předtím uletěly jiným hráčům. Dělal to však i přes přísný zákaz, protože se v okolí pohybují nebezpeční aligátoři.

Podle návštěvníků parku jsou všude vylepené varovné cedule, které zakazují vstup do vody a varují před plazy. Lidé ale přiznávají, že je dost jedinců, kteří na zákazy nehledí a do vody i přes možné nebezpečí lezou. Důvodem jsou prý peníze. „Často tam vidím lidi, jak se v jezeře brodí. Viděl jsem chlapa jen v plavkách, jak sbírá ty frisbee disky. Zeptal jsem se ho, proč to dělá, a on řekl, že je to pro peníze,“ sdělil televizní stanici FoxNews13 hráč Paul Demeo. Házecí talíře jsou totiž podle hráčů drahé. Jeden z vody vylovený disk tak může klidně vyjít i na zhruba 500 až 700 korun.

Sedmačtyřicetiletý Američan tak asi plánoval, že prodejem vylovených frisbee disků přijde na hezké peníze. Jenže to se nestalo, protože byl v úterý v jezeře nalezen mrtvý. „V tuto chvíli se detektivové domnívají, že oběť hledala ve vodě frisbee, když vtom muže zabil aligátor,“ uvedla pro deník Metro policie ve městě Largo.

Ještě toho dne bylo jedno ze zvířat odchyceno a převezeno k forenznímu zkoumání. Pokud se potvrdí, že plaz muže skutečně zabil, půjde o první smrtelný útok aligátorů na Floridě od roku 2019, ačkoli lidé byli v minulosti zvířaty zraněni. Návštěvníci parku jsou ze smrti muže v šoku. „Nestojí to za to. Je to vážně šílené. Nemůžu uvěřit tomu, že tam jde někdo opravdu hledat disky,“ popsal nechápavě John Croke, jehož dům je v zadní části parku.