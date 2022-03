Zastřelený policista měl údajně svého šéfa už dříve žádat, aby Martinovi odebral zbraň. V posledních dnech se totiž prý choval divně a v minulosti se již léčil s psychickými problémy. Serveru Plus Jeden Deň několik lidí sdělilo, že syn primátorky možná chtěl zabít svou bývalou přítelkyni a poté sám sebe.

Policejní budova je v těsné blízkosti železniční stanice. Martin po svém zadržení vyšetřovatelům sdělil, že se šel během směny projít kolem. „Cestou jsem zničil a spálil svůj mobilní telefon u místa, kde se opravují vlaky,“ uvedl. Dále sdělil, že se vrátil po půl hodině a Filip stál na parkovišti, zdál se mu prý divný a měl ruku na opasku.

„Střílel on i já, nevím kdo kolikrát. Stál jsem od něj více než pět metrů,“ řekl a dodal, že následně si nic nepamatuje. Po přestřelce však nasedl do služebního automobilu a ujel. Kriminalisté ho vypátrali po několika hodinách na cestě do obce Slovenská Ľupča. Byl odveden do cely, kde měl čekat na rozhodnutí o vzetí do vazby.

Ve středu ráno musel však podle Plusky policista přivolat posily ke zpacifikování Martina. Ten se měl rozběhnout proti zasahujícím mužům a křičet „odstup Satane“ a pak, že na ně hodí atomovou bombu. Některé z nich také udeřil. Martin nakonec skončil na psychiatrické léčebně.

Martin se měl prý agresivně chovat i před lety ke své těhotné ženě. „Když byla jeho manželka těhotná, měl zuřivé stavy. Kopal ji do břicha a držel jí nůž pod krkem,“ prozradil webu zdroj.